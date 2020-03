L'addio all'«Angelo» Chiara Bocconi

Isabella Spagnoli

«La donna con le ali al cuore, la persona che era, ma che è anche ridiventata un angelo, la mia mamma». Nell’annuncio della tragica scomparsa di Chiara Bocconi, i suoi tre figli Giovanni, Giacomo e Iris la salutano così: pensando a lei come una creatura celeste, colma di amore, capace di vedere il bene anche là dove non ne esisteva traccia.

Chiara Bocconi avrebbe compiuto 48 anni in aprile, era giovane e bella ma la vita aveva indebolito le sue difese, il suo cuore aveva retto a troppe avversità e il male che si sta portando via tante persone anziane, non ha risparmiato neppure lei che di vita ne avrebbe meritata tanta ancora.

«Chiara era una donna buona e sensibile ma non aveva la corazza per difendersi dal mondo – spiega la mamma Patrizia Stella da pochi giorni rimasta vedova di Aldo Viani che per Chiara è stato in questi anni un secondo padre -. Si sentiva spesso inadeguata non avendone nessuna ragione e questo candore, questa purezza la aveva esposta troppo alla realtà. Ha avuto una vita molto difficile, ma nonostante questo non ha mai permesso al male di inquinare il suo animo speciale, altruista. Anche dinnanzi ad evidenti forme di cattiveria lei andava oltre, trovando il lato positivo di ognuno e questo l’ha penalizzata enormemente, si è inflitta tanto dolore».

Chiara aveva frequentato le elementari dalla suore Luigine e le medie al Conservatorio dove aveva seguito i corsi di violino, nonostante il pianoforte fosse la sua prima passione. Finito il Marconi, (liceo scientifico ad indirizzo linguistico) era andata a studiare a Bologna dove si era laureata in Scienze Politiche. Parlava tre lingue perfettamente e grazie a ciò, dopo che si era sposata, si era recata a Menaggio e poi a Como, dove lavorava come receptionist in alberghi di lusso.

«Aveva una cultura profonda ed era capace di legare vari argomenti tra loro – aggiunge la mamma -. Non si fermava alla superficie ma trattava ogni cosa nuova come opportunità per approfondire altre materie. Nonostante il lavoro, dedicava tempo alla lettura, allo studio e alla musica. A Menaggio aveva conosciuto una cantante lirica in pensione e aveva iniziato a prendere lezioni private. La sua voce si fece subito notare e cominciò a fare concerti anche a Lugano. Era bravissima ma sempre umile, non ostentava mai il suo talento».

Chiara è stata anche una madre eccezionale, adorava i suoi due figli maschi e Iris di 12 anni, con lei aveva un legame speciale, erano due piccole grandi donne che dovevano esercitare il coraggio ogni giorno della loro vita.

«Mia figlia era molto legata alla Parrocchia del Sacro Cuore, in modo particolare a don Paolo, in quella chiesa aveva trovato una famiglia. Le volevano tutti bene. Sapeva conservare i legami, aveva rapporti ancora con amiche dell’infanzia. Non diceva mai di no a nessuno, il suo cuore era aperto al mondo e oggi ha ceduto, troppi battiti spesi anche per chi non meritava».

Ora Chiara ha reindossato le ali che aveva momentaneamente nascosto in un cassetto e ha ripreso a volare e come scrive un amica farà sentire la sua assenza.

«Ho le tue parole registrate nella mia memoria e nel cuore e solo riesco a dirti che hai lasciato tanto, sei stata un esempio di forza e coraggio per molti di noi. Ci mancherai tanto».