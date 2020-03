Niente differenziata per i contagiati

Vittorio Rotolo

Niente differenziata per chi è risultato positivo al coronavirus o si trova in quarantena obbligatoria: l’indicazione è quella di conferire tutti i rifiuti prodotti in casa (dalla plastica al vetro, dalla carta all’umido) nell’apposito contenitore del residuo. A questi cittadini, inoltre, viene data la possibilità di richiedere un servizio aggiuntivo settimanale di raccolta. Tuttavia, nelle ultime ore, alla nostra redazione sono giunte alcune segnalazioni da parte di utenti che vivono in diversi quartieri della città e che, pur avendo chiesto ad Iren di poter usufruire del servizio aggiuntivo di raccolta settimanale, non hanno ancora visto ritirati i rifiuti dalle rispettive abitazioni.

La replica degli uffici di Iren, da noi contattati, è arrivata a stretto giro. «Nessun disservizio – hanno tenuto a precisare dall’azienda -: il ritiro supplementare dei rifiuti indifferenziati viene regolarmente garantito ai cittadini che ne fanno richiesta. Occorre ricordare che, per quanto concerne il servizio aggiuntivo di raccolta, una volta pervenuta la richiesta ai nostri uffici, il ritiro non è immediato, ma può avvenire anche il giorno dopo, per una questione di normale programmazione degli interventi da effettuare».

Da Iren fanno quindi notare che, in questo periodo, «stiamo fronteggiando numerose richieste, perché le persone ammalate o in quarantena obbligatoria, in città, sono tante».

«Tuttavia – ha concluso l’azienda – ci sentiamo di rassicurare quei cittadini che hanno necessità di usufruire del servizio aggiuntivo di raccolta: i nostri operatori provvederanno al ritiro dei rifiuti, nel più breve tempo possibile».

LE NUOVE REGOLE

Sulla base della delibera emanata dalla Regione Emilia Romagna e del vademecum dell’Istituto Superiore di Sanità, se si è positivi al coronavirus o si è in quarantena obbligatoria, il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire utilizzando due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l’altro), all’interno del contenitore utilizzato per il residuo. Laddove venga utilizzato il sacchetto con il chip o codice identificativo, quest’ultimo sacchetto dovrà essere quello esterno. Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso dovranno essere gettati nello stesso contenitore per il rifiuto residuo.

Occorre avere sempre l’avvertenza di indossare guanti monouso: i sacchetti vanno ben chiusi senza schiacciarli con le mani, utilizzando lacci di chiusura o nastro adesivo.

Gli animali da compagnia non devono accedere al locale in cui sono presenti i sacchetti con i rifiuti.

La raccolta dei rifiuti indifferenziati avviene secondo le consuete modalità: restano inalterate, quindi, le frequenze del servizio.

COME FARE RICHIESTA

Per usufruire del servizio aggiuntivo di raccolta settimanale, i cittadini possono inviare una mail ad ambiente.emilia@gruppoiren.it o, in alternativa, contattare il numero verde 800 212607, attivo tutti i giorni feriali, dalle ore 8 alle 17, ed il sabato, dalle 8,30 alle 13,30.

Per tutte le altre utenze in cui non sono presenti soggetti positivi, in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata va invece proseguita normalmente.

Come raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità, eventuali guanti monouso, mascherine e fazzoletti di carta utilizzati devono essere conferiti nel rifiuto residuo.

STOP AGLI INGOMBRANTI

In questo periodo è invece sospesa infine la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, compresi i servizi già prenotati e per i quali, a fine emergenza, occorrerà effettuare una nuova prenotazione.