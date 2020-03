Perchè gli immigrati si ammalano di meno? Risponde l'esperto

LUCA MOLINARI

Perché gli immigrati si ammalano meno di Coronavirus rispetto agli italiani? Le ragioni sarebbero molteplici, anche se non esistono ancora studi scientifici a riguardo. «In primis l’età media: gli immigrati (non solo quelli provenienti da paesi africani) sono mediamente molto più giovani degli italiani, godono di buona salute e non devono fare i conti con malattie che solitamente insorgono con l’avanzare dell’età; hanno inoltre un forte senso della comunità, che li porta a rispettare le regole per il bene di tutti» spiega Francesca Brighenti, infettivologa dello Spazio salute immigrati dell'Asl.

Si tratta comunque di indicazioni generiche, che possono variare a seconda delle popolazioni e delle zone di provenienza del globo. «Non si tratta di evidenze scientifiche ma di una serie di fattori che contribuiscono a ridurre il contagio». In primis la Berghenti rivolge un ringraziamento alla comunità cinese di Parma «perché già da gennaio ci ha fornito informazioni chiare e precise su quanto sta avvenendo in Cina. In questo modo ci siamo potuti fare da subito un’idea concreta dell’epidemia e delle misure sociali necessarie per contenerla». «Il grazie più sentito lo rivolgo però a tutte le persone provenienti dalla Cina che, fin da gennaio, si sono messe in autoisolamento, per proteggere Parma dal propagarsi del contagio - continua -. Senza il loro gesto probabilmente oggi ci troveremmo a dover gestire una situazione ben più grave». Ma perché il tasso di letalità del Coronavirus è più basso tra gli stranieri? «Ci troviamo di fronte a popolazioni solitamente giovani, in buona salute, che effettuano le vaccinazioni secondo le normative - sottolinea Francesca Berghenti -. E’ presto per dare dati statistici e non vogliamo certo creare false speranze, perché non esistono ancora studi scientifici a riguardo, ma la principale differenza è legata al fatto che la popolazione italiana è anziana e deve fare i conti con malattie che insorgono soprattutto con l’avanzare dell’età». Non sono secondari anche gli aspetti culturali. «Le comunità delle varie popolazioni immigrate sono solitamente unite e molto solidali - aggiunge la Berghenti -. C’è meno individualismo e una forte volontà di proteggere la propria famiglia e la comunità di cui si fa parte. Le regole vengono rispettate senza lamentele e polemiche». I servizi offerti dallo Spazio salute immigrati aiutano inoltre gli stranieri a restare nella propria casa. «Le nostre infermiere offrono un servizio importante - prosegue - l’unica preoccupazione è rivolta a chi non ha il domicilio, ma anche per queste persone c’è grande attenzione; le associazioni che si occupano di accoglienza sono molto attive». Quanto al fatto che gli stranieri si ammalerebbero meno di Coronavirus perché vaccinati contro la tubercolosi, la Berghenti precisa che «la vaccinazione anti tubercolare non viene effettuata di norma in Italia. Non è vero che gli stranieri la effettuano e gli italiani no. Non esistono infine prove scientifiche che possa fare da scudo al Coronavirus».