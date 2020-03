«Vite salvate grazie alle nostre valvole»

LANGHIRANO - Una piccola azienda, un grande cuore. È quello della ditta Fochi di Langhirano, una microazienda che produce attrezzature per l’industria alimentare che ha deciso di schierarsi in prima linea nella lotta contro il Covid-19 rispondendo all’appello lanciato dalla ditta Isinnova.

La ditta bresciana, che raccoglie idee innovative di aziende e privati e le trasforma in un prodotto finito, ha chiesto alle aziende in possesso di stampanti 3D di scendere in campo per produrre delle valvole di raccordo da utilizzare per trasformare le maschere «Easybreath» da snorkeling (prodotte da Dechatlon) in maschere respiratorie di emergenza.

Senza pensarci due volte Andrea Fochi e la moglie Sandy – che portano avanti la loro piccola azienda insieme a un operaio – hanno deciso di dedicare interamente una stampante delle tre in loro possesso alla realizzazione di queste valvole. «Abbiamo valutato l’estrema serietà del progetto Easy Covid 19 e dell’azienda che lo ha lanciato – spiega Andrea Fochi - e abbiamo deciso di rispondere all'appello dedicando una stampante h24 alla produzione di valvole Charlotte che realizzeremo fino a che abbiamo materiale per stampare».

La produzione ha preso il via nei giorni scorsi e già questa settimana partirà il carico di circa 20 kit destinati all’azienda bresciana, che poi li distribuirà agli ospedali che ne faranno richiesta. «Le valvole sono realizzate in pla, un materiale neutro e atossico che noi già usiamo nelle nostre produzioni – spiega Fochi -. Isinnova ha messo a disposizione il file da scaricare e chiunque abbia una stampante 3D può contribuire. Siamo consapevoli che queste valvole aiuteranno i malati di Covid-19 a respirare – conclude Fochi, che è anche presidente del gruppo di Protezione civile Langhirano – quindi ci sembrava il minimo rispondere a questo appello anche perché più aziende parteciperanno a questa gara di solidarietà prima si raggiungerà l’obiettivo». m. c. p.