A breve una riduzione dei bus del 30%

LUCA PELAGATTI

Negozi chiusi, gran parte delle aziende ormai attrezzate per il telelavoro. La conseguenza sono strade spopolate e soprattutto, autobus deserti.

Per questo motivo il Comune ha deciso di attuare una riduzione dei servizi di trasporto pubblico. Che ovviamente dovranno restare a disposizione di chi ha bisogno. Ma tenendo anche conto del crollo degli utenti.

«Fino a pochi giorni fa ci era stato richiesto di mantenere il servizio di trasporto come al solito -, spiega l'assessore alla mobilità sostenibile, Tiziana Benassi. - Dopo il nuovo decreto però, che ha ridotto le aziende e di conseguenza le necessità abbiamo subito pensato ad un intervento di rimodulazione del servizio valutando che anche gli orari degli spostamenti sono cambiati».

«Il primo intervento, infatti, riguarda l'orario serale: fino ad ora i bus erano attivi sino alle 22. Da lunedì, invece, il servizio terminerà alle 20. Questa scelta si collega al fatto che anche i negozi hanno subito una riduzione degli orari e quindi la sospensione anticipata delle corse non penalizzerà chi opera nel commercio».

Ma non solo: con le nuove regole la domenica sarà in pratica un giorno di saracinesche abbassate. E anche il trasporto pubblico si adatta.

«Da domani infatti - prosegue l'assessore - il servizio sarà ridotto a sole cinque linee, ovvero 2, 3, 5, 7 e 8 che seguiranno l'orario festivo. La scelta di queste linee è legata al fatto che si tratta dei bus che permettono di raggiungere l'ospedale e quindi hanno una grande importanza. Le corse, anche in questo caso, termineranno alle 20».

Ma non è finita qui. Il Comune, per rispettare le nuove norme legate alla epidemia sta lavorando a un intervento che riguarderà tutto il trasporto urbano e suburbano. Non solo di domenica e, facile previsione, e per un periodo che purtroppo andrà ben oltre il prossimo 3 aprile.

«In questo momento stiamo cercando di studiare in che modo intervenire e come agire sull'organizzazione dei turni e sulla gestione del personale impegnato nei servizi - conclude la Benassi. - Si tratta di un progetto che prevede ovviamente accordi sindacali e che puntiamo a perfezionare, probabilmente, entro la settimana prossima. Lo scopo è ridurre di circa un 30% il servizio dei bus che, lo abbiamo detto, ora sono sottoutilizzati. Per fare questo intendiamo cadenzare i passaggi con intervalli più ampi tra una corsa e l'altra ma comunque garantendo sempre la possibilità di viaggiare per chi abbia bisogno».

Un cambiamento che dovrà essere ovviamente comunicato agli utenti. E anche per questo si sta già lavorando.

«Diffonderemo il più possibile notizie su queste variazioni. In ogni palina saranno esposti dei cartelli informativi in modo che i passeggeri sappiano come organizzarsi e cosa succederà nelle prossime settimane».