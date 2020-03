Fidenza piange Franco Santi: era il fratello di don Renato

E’ scomparso a 69 anni Franco Santi, il glorioso portiere della Fortitudo Fidenza chiamato «Santone», fratello don Renato, parroco di San Giovanni Contignaco.

Originario di Busseto, con la famiglia abitava a Fiorenzuola. Aveva lavorato alle dipendenze di un magazzino di giocattoli e come autotrasportatore con una ditta di corrieri. Ma Santi era soprattutto conosciuto in città per essere stato il portiere della Fortitudo: non si contano sui social i messaggi di ricordo, di ex calciatori, di dirigenti, di tifosi.

Erano i tempi d’oro della Fortitudo, gli anni del presidente Calza, quando gli spalti del vecchio stadio Craviari, erano sempre gremiti di borghigiani, che accorrevano per tifare la squadra di calcio della loro città. Già da ragazzo, Franco Santi era stato notato per il suo incredibile talento in ambito calcistico. Era cresciuto nelle fila del settore giovanile della Cremonese e poi aveva giocato, come portiere, nel Fiorenzuola, nel Colorno, nella Fortitudo Fidenza.

Don Renato, commosso, ha ricordato il fratello minore. «Era il “portierone” benvoluto da tutti, un uomo dal cuore d’oro, disponibile con tutti e un grande cultore dell’amicizia». Don Renato, come ha fatto per gli altri scomparsi in questo difficile periodo, in cui sono vietati veglie e funerali, ha recitato un rosario, diffuso in tutta la vallata, dall’altoparlante fissato sulla chiesa di San Giovanni Contignaco. E ieri l’ultima benedizione.

L’illustre sportivo Vincenzo Pincolini, che ha conosciuto bene Franco Santi, lo ha ricordato come un portiere che avrebbe tranquillamente potuto giocare in serie A. «Franco Santi “Santone” era un campione vero e solo per la stranezza del calcio che poche volte non capisce gli “originali” arrivò a Fidenza. Qui trovò amici, calore umano e fece cose incredibili negli anni del Fidenza. Aveva una potenza e un talento incredibili, oltre a un fisico straordinario. Fisicamente esplosivo come pochi e fra i pali un gatto. Ci piace ricordarlo così. Riposate in pace».

Altri fidentini, che gremivano allora il vecchio stadio Craviari, hanno ricordato «Santone». «Un portiere da serie A – ha ricordato un borghigiano – mai visto in campo uno come Santi».

Gli ha fatto eco un altro tifoso della Fortitudo: «Il migliore visto al Craviari. Ciao Santone». Mentre nella mente di un’altra fidentina, è riaffiorato il simpatico ricordo del «portierone». «Mi risuonano ancora nelle orecchie, le sue urla dalla porta. E’ stato una colonna del calcio fidentino». Franco Santi ha lasciato la moglie Ornella, i figli Manuel e Luca con le famiglie, il fratello don Renato. s.l.