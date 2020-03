Fidenza piange Giancarlo Craviari, un eroe dello sport

MARCO BERNARDINI

Il calcio dilettantistico piange la scomparsa di Giancarlo Craviari che a 51 anni (ne avrebbe compiuti 52 il prossimo 17 aprile) ha perso la battaglia più importante contro la terribile malattia che lo aveva colpito nei mesi scorsi. La morte prematura dell’allenatore della Juniores Regionale del Borgo San Donnino, che nella passata stagione condusse la prima squadra alla «storica» promozione in Eccellenza, lascia un vuoto incolmabile nella comunità fidentina, a cui era molto legato.

Tantissimi ragazzi sono cresciuti sotto gli insegnamenti di «Gian», tifoso dell’Inter e dipendente della Pfannenberg, che alternava da sempre il lavoro all’amore per il pallone. Già centrocampista del Fidenza (due presenze nella stagione ‘85-86 in Promozione), a causa di alcuni problemi fisici, passò nel 1988 dal campo alla panchina: prima tecnico nel settore giovanile del Fidenza (tanti i successi tra gli Allievi) poi più recentemente in quello del Borgo, dove nel 2015-16 si laureò campione provinciale alla guida della Juniores. Fino alla trionfale parentesi tra i «grandi», da fine gennaio al 5 maggio del 2019, culminata nel successo all’ultima giornata in casa della Bobbiese che valse il primo salto in Eccellenza della società biancazzurra.

Ora si stringono tutti attorno al dolore di papà Paolo, mamma Luciana e della sorella Giorgia. «Ringraziamo coloro che ci stanno dimostrando il loro affetto e vicinanza - le parole del padre, detto «Kilo», ex giocatore di Massese, Monza e in passato allenatore imitato dal figlio - era speciale, buono e onesto: l’ho avvicinato al calcio ma poi è riuscito a costruirsi la propria strada. Trasmetteva l’educazione e la tranquillità ai suoi ragazzi, non ha mai voluto abbandonare la piazza di Fidenza».

Affranto il presidente del Borgo San Donnino, Luca Magni, che lo riteneva parte integrante della famiglia. «Una persona apprezzata e squisita, ci dispiace non potergli dedicare l’ultimo saluto. Non scorderemo mai la generosità e la disponibilità che lo caratterizzavano. Per tutta Fidenza e il Borgo era molto più di un semplice allenatore: un amico, un fratello, un secondo padre al quale volevamo bene. Un signore con la S maiuscola, siamo distrutti e frastornati». La maggior fetta della sua carriera l’ha trascorsa tra le fila del Fidenza, in cui si qualificò più volte con gli Allievi alle fasi regionali. «Lo conobbi quarant’anni fa, era un ragazzo d’oro e di una correttezza esemplare - commenta lo storico dirigente dei bianconeri, Gianfranco Censi -. Anche umanamente una grossa perdita».