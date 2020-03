I consigli musicali dei big dell'opera

ILARIA NOTARI

Le parole del compositore tedesco Johann Sebastian Bach oggi risuonano quanto mai appropriate: «la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori». Le strade sono deserte, il silenzio, a cui non siamo abituati, diventa inquietante. Bach aveva ben chiara la funzione della musica nell’aiutarci a tirare fuori le emozioni ma anche di calmare le nostre sofferenze interiori. Ecco allora che ascoltare musica diventa terapeutico.

In questi giorni anche i cantanti d’opera, che di solito trascorrono ore della loro vita tra aerei, alberghi e diverse città del mondo, sono costretti a casa. Fermata la macchina che produce quella che è la magia del teatro, la musica dal vivo non suona più e le loro ugole d’oro, capaci di farci emozionare, non vibrano. Quali ascolti ci consigliano grandi artisti beniamini del pubblico di Parma come Leo Nucci, Raina Kabaivanska, Luca Salsi, Marco Spotti e Michele Pertusi?

Raina Kabaivanska, soprano cittadina onoraria di Parma, ancora oggi spesso in giro per il mondo, è a casa a Modena con il marito Franco. Sul pianoforte dello studio le immagini di Verdi e Puccini ma anche le foto con dediche di Maria Callas ed Herbert von Karajan. «Approfitto del tempo a disposizione per mettere ordine nella mia biblioteca di spartiti. Mi è appena capitato in mano quello de L’angelo di fuoco di Prokof’ev che dovevo fare all’inizio degli anni Sessanta, con il maestro Claudio Abbado, alla Scala. Volevano farla in russo. Ruolo stupendo ma difficilissimo. Ero molto giovane e non sono riuscita ad impararlo come volevo così, con il contratto già in mano, ho rinunciato. E cancellarono proprio il titolo. Pensi che cretina! Ma ero troppo giovane e allora la Scala era la Scala. Non si poteva rischiare. Ho trovato anche lo spartito della Turandot di Busoni che ho cantato sempre a Milano. Ora che la guardo non so come ho fatto a cantarla, acutissima e difficilissima. Pensi che repertorio si faceva, addirittura Busoni. Ma non suggerirei di ascoltare l’opera in questo periodo. Piuttosto il Requiem di Verdi diretto da Karajan. Lui è magico, di un magnetismo unico. Crea la musica, fa uscire la dimensione teatrale del Requiem con i “personaggi” perfettamente scolpiti. In quell’edizione della Scala c’è la Price che quando apre la gola è di una potenza sovrumana, una meravigliosa Fiorenza Cossotto, il basso Ghiaurov con una voce enorme e che fraseggio! Poi il mio adorato Lucianino, come lo chiamavo io, Pavarotti giovane, un po’ spaventato ma con una voce divina. Poi direi di ascoltare le sinfonie di Gustav Mahler dirette da quel mostro di bravura che è Leonard Bernstein. Certo non sono allegre, ma sono allineate con lo stato d’animo del momento».

Doveva essere a New York e invece è blindato in casa a Parma anche un rattristato Michele Pertusi, di solito pronto a una barzelletta o a un aneddoto divertente. Al di là della naturale preoccupazione per la grave epidemia, il pensiero del basso parmigiano va anche alla cultura. «Temo che alcuni teatri non riapriranno più. La Scala perde due milioni alla settimana. E’ un dramma. Adesso dovevo essere al Metropolitan per Maria Stuarda poi dovrei andare a Valencia per un Requiem a metà maggio ma temo che non se ne faccia nulla. In questi giorni sto ascoltando musica che mi impegni poco e quindi non l’opera che presuppone un ascolto attento. Ed è quello che consiglio al pubblico. Ascoltate Georg Friedrich Händel, i Concerti a due cori o la Musica per i reali fuochi d’artificio. E’ un barocco vivo. Sono interessanti le esecuzioni di Trevor Pinnock, grande interprete, con gli strumenti d’epoca ma anche le altre sono belle. Ascoltate Vivaldi che ha scritto grandissima musica come le seppur logore per le tante esecuzioni Quattro Stagioni ma che rimangono un capolavoro perfetto da ascoltare in questo periodo. Ottimo Beethoven diretto da Karajan. Di operistico direi di ascoltare il Don Carlo con Bergonzi e la Tebaldi diretti da Solti, o quello con Carreras, Freni e Ghiaurov anche se ripeto è musica complicata. Ascoltare il Don Carlo in leggerezza non è facile. Mi permetto di consigliare anche la musica americana dei crooners, Frank Sinatra, Dean Martin, Bing Crosby. In dvd merita di essere visto Le comte Ory che abbiamo fatto al Met con Florez e la Manon di Massenet con la Netrebko, Villazon e diretta da Barenboim. Regia, recitazione e ambientazione sono eccezionali. Da vedere anche la Maria Stuarda con la Devia e l’Antonacci e la regia di Pizzi, garanzia di bellezza visiva. Da ascoltare e vedere in dvd anche i film d’opera come Il trovatore diretto da Karajan con la Kabaivanska e anche la sua Tosca con Domingo diretta da Bartoletti. Grandi classici».

E’ rientrato in Italia da New York, dove stava cantando La traviata al Met, il baritono Luca Salsi e da allora non si è più mosso di casa e, seppur a distanza controlla che i figli seguano la scuola on line. «Bisogna fargli capire che non siamo in vacanza e che i compiti vanno fatti e consegnati. È un periodo difficile per tutti e non nascondo che mi sento un po’ prigioniero ma approfitto per studiare La Gioconda di Ponchielli che dovrei fare alla Scala e ascolto musica allegra che mi metta di buon umore come le Sinfonie delle opere di Rossini, che consiglio. Per tenere alto l’umore vanno bene anche pezzi virtuosistici come il duetto dei due tenori di Otello, per esempio quello con Florez e Osborn. Prima però direi di iniziare con arie scelte di Tagliabue e Pertile così ci si mette subito in pace l’anima grazie al bel suono. Direi al pubblico di vedere su Raiplay la prima versione del Macbeth che abbiamo fatto a Parma con Pertusi nel Festival. Suggerisco l’Andrea Chénier con Del Monaco, la Stella e Taddei in forma strepitosa nell’edizione fantastica della Scala del 1955. E’ uno dei miei cavalli di battaglia e ascoltare il concertato del secondo atto dove canta Gérard mi fa star bene. Devo dire che io rimango fedele a Verdi anche in tempo di coronavirus e lo ascolto molto. Consiglio Il trovatore con Bergonzi, Bastianini, Stella e Cossotto alla Scala diretti da Serafin. Bergonzi è in forma vocale assoluta».

Un’ampia vetrata sulla piscina illumina gli interni della bella casa di Marco Spotti ma nella voce del basso parmigiano c’è una vena d’ombra. «Ho appena ascoltato i Lieder di Strauss diretti da Antonio Pappano e mi sono commosso. L’esecuzione ha toccato la mia vena malinconica di questi giorni. Non ho bisogno di ascoltare musica che mi tiri su, quanto di qualcosa che sia in tono con il momento cupo che stiamo vivendo. Consiglierei di ascoltare la voce di Cesare Siepi che fa bene all’animo. E’ grande non solo per qualità e bellezza del timbro ma anche per la sua eleganza e nobiltà del canto e del suo fraseggio. Poi direi di vedere Le trouvère che abbiamo fatto per il Festival Verdi di due anni fa al Farnese con la regia di Bob Wilson che ha fatto tanto discutere. E’ la versione in francese dell’opera di Verdi che non viene mai rappresentata, quindi è un’occasione per vederla o rivederla. Infine consiglio il dvd del Mefistofele con Samuel Ramey a San Francisco con il bellissimo allestimento di Carsen».

Barricato in casa a Lodi, seduto insieme alla moglie Adriana sul divano con vista sul giardino pieno di camelie e uccellini è il grande baritono Leo Nucci: «Sono in casa dal 23 febbraio. Ho fatto l’ultima recita di Nabucco il 22 a Torino. C’erano anche tanti parmigiani. Alla fine, essendoci già l’ombra del coronavirus, ho detto scusatemi, vi saluto tutti ma non stringo la mano a nessuno. Ora c’è un silenzio irreale. Sono figlio della guerra, allattato sotto i bombardamenti, sono uscito indenne da situazioni come il golpe in Cile. Pensavo di aver visto abbastanza. Ora ho perso un amico, e diversi conoscenti anche a Parma. E’ un bollettino di guerra. E’ dura. Per fortuna strimpello il violoncello e quando suono la musica classica vivo un momento di egoismo in cui mi isolo dal mondo. La classica ti riempie l’anima. Suggerirei di ascoltare la Quarta Sinfonia di Mahler, l’Incompiuta di Schubert, brani che essendo romantici, senza tristezza, ti danno un respiro di sogno, la forza di guardare al futuro in un momento buio. Consiglierei anche tutta la sinfonica diretta da Karajan e Solti. In questo momento credo che la sinfonica sia più adatta perché l’opera a volte ti porta sul terreno di certe frivolezze di cui adesso non si sente il bisogno. Ora conforta chiudere gli occhi e seguire la musica. Come diceva Beethoven “la musica al di sopra di ogni filosofia o concetto politico”. E’ come una medicina che ti allontana dal pensiero costante che non è più paura, quella c’era all’inizio, ora c’è il pensiero fisso. Questo disastro deve far riflettere e la classica aiuta a pensare. A proposito, Bach è una terapia per l’anima e adesso prendo il violoncello a vado a suonarlo! In questo silenzio assoluto suono e mi sovviene un pensiero: che fortuna ho avuto nella vita a fare quella straordinaria professione che è la musica!».