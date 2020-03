Ogni giorno una lettera di protesta alla Regione: «Fate più tamponi»

Ha cifre spaventose il bollettino quotidiano dal fronte anti-coronavirus di quella che è in sostanza la Terza guerra mondiale. Il numero dei morti è ormai ai livelli delle stragi di civili sotto i bombardamenti degli Alleati. Ne parliamo con Giovanna Ponghellini, bussetana, lei stessa medico e moglie e madre di medici, che ha incominciato una sorta di protesta postale.

Dunque lei ha deciso di mandare ogni giorno una lettera ai vertici della Regione…

Sì, e continuerò a farlo. Sento il dovere come medico e come madre di sollecitare interventi più efficaci contro questo virus letale. Il presidente Bonaccini sostiene che la nostra è una delle regioni più attrezzate e che si sta facendo tutto il possibile. Innanzitutto in questo caso il possibile dovrebbe tendere sempre di più verso il necessario, dato che si paga un prezzo molto salato in vite umane. E il necessario, come dice molta letteratura scientifica, come dicono molti esperti e come finalmente dice chiaramente anche l’Oms, è quello di effettuare diagnosi a livello capillare e aumentare drasticamente la capacità di avere in fretta tamponi ed esami. E questo, anche se annunciato da tempo, non è mai stato fatto: i dati della protezione civile mostrano che il numero di tamponi effettuati dall’Emilia Romagna sono pochi, sia in termini assoluti sia in termini comparativi con regioni più virtuose E, guarda caso, più brave a contenere il contagio, come il Veneto. Purtroppo c’è una grande verità: il cosiddetto distanziamento sociale senza la diagnosi e l’isolamento dei positivi asintomatici è inefficace, come ci indicano i dati di questi giorni che non mostrano i risultati sperati.

Può spiegarci cosa si dovrebbe concretamente fare?

Purtroppo l’unica possibilità a questo punto di elevata diffusione dell’epidemia è quello di operare a livello territoriale, partendo dalle piccole comunità, cercando di circoscrivere i piccoli focolai presenti in ogni paese, città e quartiere. Tale risultato si può ottenere solo creando tanti microcentri di coordinamento territoriale, magari utilizzando la disponibilità telefonica di tutti i lavoratori attualmente costretti a casa. Questi possono cercare le persone venute a contatto con i contagiati e occuparsi della logistica degli isolamenti non possibili a domicilio, utilizzando alberghi o strutture ricettive o sportive. Ma soprattutto, per avere presto la diagnosi bisogna ricorrere ai laboratori privati presenti a livello molto più capillare rispetto ai troppo pochi «hub» individuati a livello regionale e capaci solo di concludere poche centinaia di esami al giorno. Le macchine e i kit non hanno un costo eccessivo e sono ben ammortizzabili con le donazioni e i contributi locali e territoriali. Manca la volontà e la capacità di abbandonare ostacoli ideologici e burocratici e di porre in atto un notevole sforzo organizzativo. Dovrebbe essere proprio il lavoro della politica, finora troppo dedita all’attività oratoria.

Chi dovrebbe sottoporsi all’esame del tampone?

Teoricamente tutti. Praticamente si dovrebbe partire da chi ha avuto contatti con i sintomatici e dalle popolazioni a rischio per ruolo o mobilità sociale e provenienza dalle zone a rischio. Ogni volta che si individua una persona con sintomi lievi, ma già infetta, è un successo, perché significa decine di contagi in meno nei giorni successivi.

Quanto tempo occorre per avere l’esito del tampone?

I kit di ultima generazione permetterebbero diagnosi ultra rapide in poche ore. In realtà ci sono tempistiche di giorni, anche più di dieci, per l’ingorgo di un sistema preparato male e organizzato male.

Quindi se i centri diagnostici attuali sono già in tilt, che si dovrebbe fare?

Due cose. La prima è quella di attingere all’enorme risorsa del privato, che ha voglia e risorse per rispondere a questa emergenza. La seconda è usare la strategia di ampliamento delle terapie intensive anche per i laboratori analisi ospedalieri: aumentare le strumentazioni e reclutare nuovo personale. V.T.