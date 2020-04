La scomparsa di Amilcare Bertozzi, commerciante per 62 anni.

GIAN FRANCO CARLETTI

COLLECCHIO - Un’altra vita si è spenta a Collecchio. E’ morto a 84 anni Amilcare Bertozzi che per 62 anni ha gestito l'omonimo negozio di abbigliamento, che ha abbassato la saracinesca nei primi mesi dello scorso anno.

E’ nato e cresciuto in mezzo ai tessuti e all’abbigliamento: i suoi genitori gestivano un negozio di stoffe a Fornovo. Poi ha deciso di mettersi in proprio e così nel 1957 ha aperto il primo negozio di abbigliamento in via Spezia, nel centro storico di Collecchio.

Assieme alla moglie Mariolina Saccani, venuta a mancare nel 2018 (per lui è stata una grande perdita), ha gestito il punto vendita con professionalità, passione ed entusiasmo.

Ha vissuto gli anni in cui Collecchio è radicalmente cambiato dal punto di vista economico e ne ha seguito il suo sviluppo cercando di adeguarsi alle nuove richieste della clientela.

Agli inizi degli anni Ottanta il salto di qualità con il trasferimento del negozio in Via Spezia angolo via Garibaldi. Il negozio è diventato uno spazio più ampio e accogliente in grado di poter offrire una più varia e vasta proposta ai clienti tanto da diventare un punto di riferimento per la collettività.

Certamente anche la competenza, la professionalità, le vetrine sempre molto curate e in tema con le varie stagioni nonché il rispetto verso la clientela hanno fatto la differenza.

Si è sempre impegnato per essere all’altezza delle richieste e delle varie tendenze della moda al fine di offrire alla clientela le novità che proponeva il mercato.

Amilcare Bertozzi ha lasciato un vuoto incolmabile anche nel Gruppo Alpini di Collecchio. E’ stato uno dei primi iscritti al Gruppo locale negli anni Settanta, ma faceva già parte dell’Associazione nazionale alpini: nel 1960 era diventato socio del Gruppo Alpini di Fornovo, luogo di origine della famiglia.

Ha svolto il servizio militare di leva nell’8° Reggimento Alpini in forza a Tolmezzo. Per questo la sezione degli alpini di Parma gli ha conferito un riconoscimento per gli oltre cinquanta anni di adesione nel corso di una cerimonia svoltasi nella sede del gruppo di Collecchio nel 2019.

Amilcare Bertozzi ha sempre collaborato con il gruppo durante le varie iniziative. Ha ancha aiutato il coro del Gruppo con alcune sponsorizzazioni.

Amante del canto corale, era sempre presente ai concerti del Colliculum Coro, diretto dal maestro Roberto Fasano.

Si è sempre distinto per la sua partecipazione agli eventi e alle ricorrenze nazionali, nonostante gli impegni di lavoro e famigliari.

L’altra sua passione è sempre stata quella della montagna: sulle Dolomiti trascorreva le sue vacanze con la famiglia.