Anziano solo cade in casa: Carabinieri in farmacia

I carabinieri di Salsomaggiore si sono resi protagonisti nei giorni scorsi di un bel gesto di solidarietà nei confronti di un anziano residente a Cangelasio.

L’uomo era caduto all’interno della propria abitazione, motivo per cui si era reso necessario il trasporto in ospedale dove era stato medicato e poi dimesso.

Una volta ritornato a casa però, l’anziano, che vive solo, si è trovato nella necessità di acquistare le medicine che gli erano state prescritte dai sanitari.

A quel punto, nell’impossibilità di recarsi a Salsomaggiore e non sapendo come fare, l’anziano ha contattato il 112: l’operatore, una volta venuto a conoscenza della situazione, ha inviato a casa dell’uomo una pattuglia impegnata in servizi di controllo del territorio.

I militari hanno rincuorato l'anziano, hanno preso le ricette e si sono recati in farmacia ad acquistare i medicinali per poi fare ritorno a Cangelasio per consegnarli all’anziano che, visibilmente commosso, ha ringraziato di cuore.

