Rapina in farmacia nella città semideserta

Approfittando della città deserta, ieri, un malvivente, col viso nascosto da uno scaldacollo e da grandi occhiali si è infilato nella farmacia Cavour, nella stessa omonima via, in pieno centro storico, e con qualcosa che stringeva in pugno, forse una pistola, ha minacciato la farmacista, facendosi consegnare quello che aveva in cassa: duecento euro.

L’episodio è accaduto alle 13,30 quando in giro non c’era nessuno e anche i pochi negozi autorizzati a tenere aperto in questo periodo, erano chiusi. La farmacia Cavour era aperta in quanto effettua l’orario continuato.

Il malvivente, pare giovane, anche se il viso era travisato, è entrato nella farmacia dove in quel momento si trovavano solo la farmacista al banco e la titolare nel retro, ma è uscita quando ha sentito urlare l’uomo.

In pochi istanti le due donne hanno intuito le cattive intenzioni dell’uomo, che teneva in pugno qualcosa di molto simile a una pistola, con cui le ha minacciate. In perfetto italiano ha intimato loro: «Voglio i soldi».

La farmacista ha così aperto la cassa consegnando al rapinatore quello che aveva in quel momento, in tutto duecento euro.

L’uomo è scappato a piedi, in un tratto di strada pedonalizzato e quindi non poteva avere una macchina a portata di mano. Molto probabilmente un complice lo attendeva in auto in qualche strada nei pressi. Anche perché di viuzze intorno ce ne sono parecchie.

Le farmaciste hanno dato immediatamente l’allarme e sul posto si sono portate pattuglie di carabinieri. Subito è scattata una caccia all’uomo: i carabinieri hanno setacciato tutta la zona intorno a via Cavour, non tralasciando vie e vicoletti. Ma del malvivente non c’era traccia. Anche nessuno dei residenti si è accorto di nulla.

I carabinieri hanno effettuato anche un sopralluogo all’interno della farmacia, alla ricerca di eventuali tracce lasciate dall’uomo. Intanto continuano le indagini non tralasciando nessuna pista.

r.c.