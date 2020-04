Farmacie, i medicinali consegnati a domicilio

Con la città chiusa per coronavirus e le mille problematiche delle persone più fragili, quello di procacciarsi i farmaci non è l’ultimo dei problemi. Così, con la regia del Comune, le farmacie e il volontariato si sono organizzati per dare un sostegno alle persone in difficoltà per la consegna gratuita a domicilio di farmaci necessari.

CONSEGNA URGENTE

Per le consegne urgenti di farmaci, acquistabili presso le farmacie del territorio o reperibili presso il polo farmaceutico Ausl in Ospedale, è possibile contattare Croce Rossa al n. 334.7516023. La consegna è gratuita.

CONSEGNA DALLE FARMACIE

In tutti i casi, la consegna è gratuita per i pazienti oltre i 65 anni di età, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre oltre i 37,5°, persone non autosufficienti, persone sottoposte alle misure di quarantena o risultanti positive al Covid-19.

FARMACIE FEDERFARMA

Il servizio avviene in collaborazione con la Croce Rossa. Per la consegna dei farmaci è possibile rivolgersi direttamente alla farmacia più vicina o chiamare il numero verde Regionale: 800 065510.

Ecco l’elenco delle farmacie aderenti: Farmacia Allegri, strada della Repubblica, 70/B – Tel. 0521/230162; Farmacia Amadasi, - Via S. Pertini, 10 – Tel. 0521/487832; Farmacia Bottego, V.le Bottego, 1/A – Tel. 0521/771417; Farmacia Brandonisio - Via Langhirano, 446 – Corcagnano – Tel. 0521/630228; Farmacia F.lli Caberti - Via Trento, 59/A Tel. 0521/780962; Farmacia Cassitto - L.go Ferruccio Parri, 41/G Tel. 0521/494726; Farmacia Cavagnari - Via La Spezia, 150/A Tel. 0521/941719; Farmacia Cavallina - Via Emilio Lepido, 4/B – Tel. 0521/487475; Farmacia Contini - Via Mazzini, 10/B Tel. 0521/233328; Farmacia Coop. Bixio - Via N. Bixio, 5 Tel 0521/239393; Farmacia Coop. Gibertini - Strada della Repubblica, 10 – Tel. 0521/206586; Farmacia Corradini - Strada della Repubblica, 20 Tel. 0521/235765; Farmacia Costa - Via Emilia Est, 63 – Tel 0521/487627; Farmacia Crocetta - Via Napoleone Colajanni, 8 Tel. 0521/980628; Farmacia dei Mercati - Strada dei Mercati, 3/A-B – Tel. 0521/1402403; Farmacia Eurosia - Largo Alfredo Bottai, 21/A – Tel. 0521/487940; Farmacia Fornari - Strada Farini, 42/A – Tel. 0521/233262; Farmacia Guareschi - Strada Farini, 5 – Tel. 0521/282240; Farmacia La Fenice. - Via Zanardi, 20 – Tel. 0521/975855; Farmacia Leporati - Via Pellico, 5/E – Tel. 0521/984720; Farmacia Mantovani - Via Garibaldi 28/B – Tel. 0521/233178; Farmacia Mentana - V.le Mentana, 95/A – Tel. 0521/506557; Farmacia Minerva - Strada Langhirano, 34/B – Tel. 0521/1475082; Farmacia Montebello - Via Montebello, 84 – Tel. 0521/487623; Farmacia Nazionale - P.le V. Emanuele II, 19 - Tel. 0521/244017; Farmacia Pezzana - Via N. Bixio, 72/B – Tel. 0521/282353; Farmacia Picasso - Via Picasso, 6 – Tel. 0521/483418; Farmacia Pirani - Via Cavour , 15 – Tel. 0521/289501; Farmacia Ponte Dattaro - Strada Montanara, 23/B – Tel. 0521/964011; Farmacia Prati Bocchi - Via Gramsci, 15 – Tel. 0521/995117; Farmacia Ranieri - Via Bucci, 4 – Tel. 0521/988366; Farmacia S. Filippo Neri - Via Emilia Ovest, 151/A – S.Pancrazio – Tel. 0521/674342; Farmacia S. Francesco - Via La Spezia, 3 – Tel. 0521/254646; Farmacia S. Ilario - P.le Lubiana, 31 – Tel. 0521/486714; Farmacia S. Lazzaro- Via XXIV Maggio, 10/A – Tel. 0521/487546; Farmacia S. Leonardo - Via S. Leonardo, 69/A – Tel. 0521/782369; Farmacia S. Prospero - Via Emilio Lepido, 122/C – Tel. 0521/645543; Farmacia SS. Annunziata - Via Gramsci, 1/E - Tel. 0521/292905; Farmacia Santa Fara - Via Trieste, 42/A – Tel. 0521/783790; Farmacia Solferino - Via Solferino, 34/c – Tel. 0521/960509; Farmacia Stadio Tardini - P.le Risorgimento, 1/C – Tel. 0521/287114; Farmacia Tomatis - Via Toscana,94/A – Tel. 0521/241557; Farmacia Turchi - Viale Piacenza, 27/H – Tel. 0521/993276; Farmacia Uniparma - Via Bruno Schreiber, 15/E – Tel. 0521/261738; Farmacia Venezia - Via Venezia, 40 – Tel. 0521/939590; Farmacia Vicofertile - Piazza Terrramare, 9 – Tel. 0521/671073; Farmacia Volturno - Via Volturno, 78 A – Tel. 0521/984983; Farmacia XXII Luglio - Strada XXII Luglio, 13/A – Tel. 0521/233666; Farmacia Zanetti, - Str. Baganzola, 193/A – Tel. 0521/601532; Farmacia Zarotto - Via Zarotto, 62/D – Tel. 0521/240248.

Si rende disponibile alla consegna a domicilio anche la Farmacia Baganza, Tel. 0521.96402

FARMACIE LLOYDS

E’ attiva anche per tutto il mese di aprile la convenzione di consegna gratuita a domicilio, presso le tre LloydsFarmacia, insieme al servizio di «prenotazione&ritiro» in farmacia. Le tre LloydsFarmacia presenti sul territorio della città di Parma sono: Farmacia Comunale Campioni Via Campioni, 6/A; Farmacia Comunale Fleming Via Fleming, 27; Farmacia Comunale Mille - Viale dei Mille, 52/B (aperta h 24 365 giorni/anno).

Per l’attivazione del servizio è sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa chiamare il numero unico 02 80011022, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9alle 13e dalle 15 alle 19.

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di «prenotazione&ritiro in Farmacia» che dà la possibilità di effettuare l’ordine tramite la stessa App.

Le consegne saranno garantite nel territorio cittadino entro la cintura delle tangenziali. Le persone che necessitano del servizio ed abitano in quartieri esterni dovranno chiamare al numero per le emergenze di sostegno domiciliare: 339.6859982 oppure 0521.218970. Risponderà personale del Comune, che valuterà l’effettiva necessità per ogni singolo caso.

A.B.