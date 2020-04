Rasori: gli oggetti dei defunti saranno riconsegnati ai propri cari

ISABELLA SPAGNOLI

Hanno salutato i loro cari quando l’ambulanza li ha portati via. Per un’ultima volta che mai avrebbero immaginato fosse l’ultima.

Non hanno potuto stringere loro la mano prima dell’addio, non hanno avuto il conforto di poter piangere durante il funerale.

IL PADIGLIONE RASORI

I parenti dei defunti, uccisi dal covid-19, sono rimasti sospesi nel vuoto, senza poter elaborare il lutto, senza avere fra le mani un indumento, un oggetto che ricordasse loro la persona che avevano perso.

Ora, grazie ad un progetto messo in campo da Azienda ospedaliero universitaria e Forum solidarietà, i familiari dei defunti, potranno avere un minimo di conforto grazie agli effetti personali dei loro morti che potranno ritirare, da oggi, in appositi locali del padiglione Rasori.

GLI PSICOLOGI

Un gruppo di circa dieci psicologi volontari (unitamente a qualche sacerdote) saranno a disposizione, a rotazione, tutti i giorni, per circa un mese, delle famiglie di 350 defunti (ma il numero sta salendo in questi giorni causa ulteriori decessi) che si recheranno al Rasori per ritirare gli effetti personali di chi hanno perso. Laura Padula, psicologa, iscritta al terzo anno di Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica integrata, fa parte del gruppo di volontari e spiega: «Due stanze del Rasori saranno adibite per il ricevimento dei parenti dentro le quali ogni giorno, mattino e pomeriggio, uno psicologo sarà faccia a faccia con un parente per circa trenta minuti. Il tempo per riconsegnare i vestiti, gli oggetti e i monili che hanno lasciato i defunti di coronavirus. Lo scopo dell’iniziativa è offrire vicinanza e accompagnamento a chi è rimasto orfano degli affetti più cari. La morte è fatta di passaggi fondamentali, capaci di aiutare chi resta, a lasciare andare i propri parenti, ma purtroppo questo virus tremendo ha annullato tutto; è invece molto importante per chi rimane avere rituali e la restituzione degli effetti personali in questo momento è il più importante».

GLI EFFETTI PERSONALI

Il vestito che il papà ha indossato quando è salito sull’ambulanza, la fede di nozze della mamma, la catenina che da sempre portava al collo la figlia, il cellulare, un paio di occhiali logorato dal tempo, un taccuino nella taschina della giacca, l’orologio che continua a segnare un tempo che si è interrotto bruscamente, sono tutti simboli che raccontano le storie dei defunti.

UN RITUALE

«Il nostro compito - continua Padula - è far riavvicinare attraverso gli oggetti, chi rimane con chi non c’è più. Creare appunto un rituale, facendo molta attenzione nel capire chi abbiamo davanti. Ci aspettiamo pazienti distrutti dal dolore, ma anche con il cuore colmo di rabbia, alcuni saranno tristi, altri magari incapaci anche di parlare, alcuni consapevoli o meno di ciò che sta accadendo. Noi dovremo metterci in ascolto e aiutare loro, in questo tempo limitato, a ricevere quel poco che rimane dei loro morti così denso di emozioni e di ricordi».