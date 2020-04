«Il circolo Minerva rischia di chiudere. Aiutateci»

LAURA UGOLOTTI

«Caro socio, abbiamo bisogno di te. Il futuro del nostro Circolo è nelle tue mani». Inizia così la lettera che in queste ore il Minerva ha spedito ai suoi oltre 500 tesserati. Il Circolo, realtà storica (e solida) del quartiere Montanara, ora è in difficoltà. «In questo periodo di emergenza sanitaria ed economica – si legge nella lettera – ci siamo trovati di fronte ad un evento inimmaginabile. Tutte le attività stanno subendo danni gravissimi, ma al momento nessun decreto si sta prendendo carico di realtà come la nostra». Il Circolo di via Carmignani ha abbassato la saracinesca domenica 8 marzo, in rispetto al decreto per l’emergenza del coronavirus, e non ha più riaperto.

«Ci sono però spese vive che continuano a pesare – spiega Fabrizio Mattioli, uno dei dirigenti – e al momento non è chiaro quando potremo riprendere le attività, né come». Il Circolo potrebbe riaprire a maggio, probabilmente con ingressi contingentati, «e quindi incassi molto inferiori alla media». «Non sarà facile ripartire, ma prima di rivolgerci alle banche abbiamo pensato di chiedere aiuto ai nostri soci». Tutti, però, possono dare una mano. Perché se è vero che il Minerva è frequentatissimo dai tesserati, è vero anche che dal 1965 esso è un punto di riferimento importante per gli abitanti – giovani e meno giovani - del Montanara, una realtà che insieme a commercianti e associazioni «vicini di casa» promuove iniziative a favore di tutto il quartiere. «Chiedere soldi non è mai bello, specie in un momento difficile per tutti – continua Mattioli – e sappiamo bene che tante realtà, oltre alla nostra, stanno subendo danni pesantissimi. Ma dopo aver dato tanto al quartiere, ora abbiamo bisogno che il Montanara ci dia una mano. Per riaprire, pagare i dipendenti, continuare con le nostre attività. Noi faremo il possibile per evitarlo, ma senza l’aiuto di tutti il rischio di dover chiudere il Circolo è grande. Il Minerva è un luogo di aggregazione importante e vorremmo che continuasse ad esserlo: per i tesserati, per il quartiere, per la città».

Le prime risposte sono già arrivate: dai soci, ma non solo. La lettera del Minerva è stata condivisa sulla pagina Facebook del Montanara e ha subito raccolto un coro unanime di sostegno. «Facciamo qualcosa per il quartiere», «Il Minerva deve continuare a vivere!», «Facciamo tutti un piccolo sforzo, aiutiamo il circolo a restare aperto!».

Chi si volesse aggiungere a loro, può aiutare il Circolo sottoscrivendo la tessera di sostenitore biennale (100 euro), con una donazione volontaria o con entrambe le cose: tramite bonifico intestato al Circolo Minerva (Iban IT35M 03069 09606 100000139382), indicando la soluzione scelta, oltre a nome, cognome e codice fiscale per eventuali detrazioni fiscali.

Per informazioni: circoloarciminerva@gmail.com