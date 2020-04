Azzali: «Fermo il 22% delle imprese. E il 31% va al minimo»

GIAN LUCA ZURLINI

Occorre che vengano stabilite al più presto le regole per la ripartenza dopo la quarantena. E su questo il Governo sta accumulando un ritardo che è pericoloso per l'economia italiana e per la sua possibilità di poter ripartire dopo lo stop. È quanto è emerso dalla puntata di ieri di Parma Europa, il talk show di 12 Tv Parma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti che aveva come ospiti in studio il sindaco Federico Pizzarotti, l'assessore al Commercio e turismo Cristiano Casa, il direttore dell'Upi Cesare Azzali e il direttore sanitario del Piccole Figlie Hospital Giorgio Bordin e in collegamento esterno il direttore sanitario del Maggiore Ettore Brianti.

AZZALI: «DATI PREOCCUPANTI»

Il direttore dell'Upi Cesare Azzali ha parlato di «una situazione preoccupante in cui anche a Parma, dove pure le cose stanno andando meglio che in altre realtà della regione grazie alla forte presenza di settori definiti strategici come l'alimentare e il farmaceutico che hanno continuato a produrre». Di seguito ha elencato i numeri della crisi: a Parma più della metà delle imprese è stato coinvolto nel lockdown, il 22% con la chiusura totale e il 31% con attività ridotta al minimo. Oltre la metà dei dipendenti, il 58%, è inattiva, il 21% lavora in smart working e il 70% delle aziende ha già richiesto o pensa di richiedere la Cassa integrazione per i propri dipendenti, con il coinvolgimento del 60% dei lavoratori. Infine, sono stati persi il 37% del fatturato e il 33% delle ore lavorate. «Sono numeri - ha detto Azzali - che fanno capire la gravità della situazione e la necessità assoluta di tracciare senza perdere altro tempo un percorso chiaro con regole definite per la ripartenza delle attività e delle imprese prima che sia troppo tardi. Ma serve soprattutto chiarezza e la non dispersione in regole e cavilli burocratici».

BRIANTI: «TEST A DIPENDENTI»

Il direttore sanitario del Maggiore Ettore Brianti ha confermato che «la situazione dell'emergenza è molto migliorata rispetto ai momenti peggiori, ma ancora non è terminata. Intanto stiamo già lavorando alla ripartenza dell'ospedale. Abbiamo fatto il test a 1639 dipendenti delle Ausl e i positivi sono risultati 176, poco più del dieci per cento, così come abbiamo eseguito 1480 test sierologici con una positività leggermente superiore». Brianti ha poi ricordato che si stanno eseguendo test a domicilio nelle case di riposo e nelle abitazioni dove ci sono stati piccoli focolai.

ROMANI: PERSI 10.000 COPERTI»

Il ristoratore Fabio Romani, in un servizio esterno, ha spiegato che «complessivamente il nostro ristorante ha perso circa 10.000 coperti in questo periodo di chiusura. Per ripartire ora ci servono regole certe e chiare e disposizioni che ci consentano di poter tornare a lavorare in condizioni di sicurezza per i nostri dipendenti, adesso in cassa integrazione, e i nostri clienti. Ma sono regole che al momento non ci sono». Emio Incerti, presidente di Federalberghi, ha parlato di «hotel chiusi o quasi vuoti, per i quali mancano a oggi risposte chiare sui finanziamenti e i contributi e che rischiano di provocare la chiusura di molte strutture».

CASA: «COSAP RIDOTTA»

L'assessore al Turismo Cristiano Casa ha annunciato che il Comune consentirà anche un raddoppio dell'occupazione di suolo pubblico ai locali pubblici senza aumento dei costi, mentre per chi non potrà farlo ci saranno riduzioni consistenti della tariffa, ma ha anche auspicato che «il Governo dia sgravi fiscali per il turismo più concreti rispetto ai 325 euro annunciati che sono del tutto insufficienti».

«ECONOMIA DI GUERRA»

Azzali ha concluso sottolinenando che «ci troviamo in una situazione di crisi tipica dell'economia di guerra. Servono dunque misure eccezionali dello Stato, con l'immissione urgente di liquidità nel sistema per evitare un collasso del sistema che può arrivare. Insufficiente appare la scelta di garantire prestiti bancari alle aziende, che crea maggiori difficoltà».