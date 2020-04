Bore piange Giovanna Dilda, la seconda vittima

BORE Prima donna vittima di Coronavirus nel comune di Bore. Si tratta di Giovanna Dilda, la 64enne che, per prima, aveva contratto il terribile Covid-19 nel territorio della Valcenedola. In seguito alla scomparsa, nelle settimane scorse, del 51enne Paolo Maccini, ecco che, dunque, il piccolo paese è ora costretto a fare i conti con una nuova dolorosa perdita. Dopo una vita trascorsa nella città di Cremona, Giovanna ed il marito Adriano avevano scelto Bore, e, in particolare, la suggestiva frazione di Pozzolo, per godersi la meritata pensione nel bel mezzo della natura e del relax. Il trasferimento nel comune del Parmense era avvenuto circa 3 mesi fa ed aveva reso i due coniugi felici e soddisfatti. Nel mese di marzo, però, con il diffondersi del virus, Giovanna aveva scoperto di essere positiva. Le sue cattive condizioni di salute l’avevano costretta al ricovero presso l’ospedale Maggiore di Parma. «Il suo - ha dichiarato il sindaco, Diego Giusti - era stato il primo caso di Coronavirus registrato nel nostro territorio. Si trovava all’ospedale da circa un mese e mezzo; negli ultimi tempi c’era stato un netto miglioramento, c’era una sorta di ottimismo generale, in quanto si credeva che stesse quasi per farcela, per guarire». Purtroppo, però, all’improvviso le sue condizioni si sono notevolmente aggravate e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. «Ci stringiamo ad Adriano ed ai figli, oltre che all’intera famiglia di Giovanna; la sua morte rattrista tutti noi, credevamo fortemente nella sua imminente guarigione. La signora amava tanto il nostro comune ed aveva deciso di venire a vivere qui. Sia lei che il marito avevano espresso fin da subito la massima disponibilità per dare il via ad iniziative di volontariato e supportare il territorio». Dall’inizio dell’epidemia, nel Borese, sono stati registrati due casi di persone affette da Coronavirus; per entrambe, purtroppo, come anticipato, non c’è stata via di scampo. E un’altra brutta notizia scuote nuovamente il paese: «Oggi, purtroppo - ha fatto sapere il primo cittadino -, registriamo un altro caso di Covid-19: si tratta di una persona residente nel nostro territorio, ma via da diversi mesi per motivi personali che, quindi, ci tranquillizza sul fatto che non può essere riconducibile ad eventuali focolai nel nostro comune. Al momento, fortunatamente, la persona positiva sta bene e si trova in cura presso una struttura». e.m.