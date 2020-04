Cinque in famiglia e tutti malati: le testimonianze di chi ce l'ha fatta

In cinque in famiglia, e tutti contagiati dal coronavirus. In difficoltà per aiutarsi a vicenda e persino per uscire a fare un po' di spesa. E' quello che è successo alla famiglia di una manager parmigiana di 55 anni: malata lei, malato il marito, positivi al virus (ma per fortuna con sintomi molto sfumati) il figlio ventenne e le figlie di 12 e 18 anni. I sintomi, per la donna e il marito, si sono manifestati il 27 febbraio, a sei giorni dalla scoperta del primo contagiato a Codogno. «Siamo abbastanza certi che il primo ad ammalarsi sia stato mio marito, direttore di un'azienda con sede a Milano, che pochi giorni prima era stato a Casalpusterlengo e aveva incontrato un collega che era stato a Codogno», spiega la donna. Ma a ripensare a quelle giornate di metà febbraio, nelle quali si viveva ancora nell'inconsapevolezza dell'uragano che si stava per abbattere su tutti, forse il contatto con il virus potrebbe essere avvenuto anche a Parma.

«Ricordo, e a farlo con il senno di poi mi vengono i brividi, un evento del 15 febbraio al Museo Ape: eravamo un migliaio di invitati ad un grande buffet. E sei giorni dopo abbiamo fatto una riunione allargata di lavoro in un ufficio in via Cavour», spiega la donna. Comunque, domenica 23 febbraio tutti in famiglia stavano ancora bene, «tanto che io e mio marito siamo andati a correre». Pochi giorni e arrivano febbre e spossatezza. Anche bronchite e tosse stizzosa per l'uomo, e un forte attacco di sinusite per la manager. «Ma la cosa più strana, mai provata prima, era che non sentivo più gli odori e pochissimo i sapori. Avevo anche la vista annebbiata, l'udito intermittente. E questo è durato per molto tempo, con un recupero molto graduale», dice la contagiata.

Il dubbio che fosse proprio il Covid era forte. La signora avverte i colleghi di lavoro, viene chiamato il medico di base, messo al corrente dei contatti a rischio della coppia. L'uomo viene sottoposto ai raggi X: bronchite bilaterale, è il responso. Poi arrivano a casa gli operatori sanitari, con la bardatura che ormai ci siamo abituati a vedere, ma che allora faceva ancora impressione, «anche se l'infermiera che ha fatto il tampone a tutti quanti, e che per discrezione è entrata dall'ingresso posteriore della casa, è stata gentile e rassicurante». I momenti peggiori? «Ero preoccupata per i miei figli, due dei quali sono asmatici. Ma in realtà a loro è andata meglio che a noi genitori». Le difficoltà maggiori? «La spesa. Fra la febbre, l'attesa dei risultati dei tamponi e la quarantena, siamo dovuti restare in casa un mese, dal 24 febbraio al 24 marzo. Non potevamo chiedere ai genitori anziani, che anzi sono stati aiutati dalla Croce Gialla per la consegna dei viveri. I primi tempi abbiamo fatto acquisti online, poi con il boom dei contagi il servizio non era più disponibile. E per sfamare cinque persone ce ne vuole di provviste.... Abbiamo chiesto aiuto al portinaio del condominio, ed è stata la nostra salvezza».