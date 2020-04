Dai tifosi-azionisti crociati 15mila euro per le ambulanze

VITTORIO ROTOLO

L’emergenza coronavirus ha fermato il calcio. Ma non certo quella spinta propulsiva garantita dai suoi appassionati tifosi. O per meglio dire, relativamente al nostro territorio, degli azionisti-tifosi, espressione di Parma partecipazioni calcistiche. La società di azionariato diffuso a sostegno del Parma calcio è riuscita a mettere a segno il gol più bello e importante della stagione: ammonta infatti a 15mila euro la generosa donazione che Ppc ha destinato al Comitato ambulanze di Parma, nato su impulso dell’Assistenza Pubblica. La somma devoluta da Parma partecipazioni calcistiche confluirà nell’apposito fondo creato dal Comitato.

«Le risorse che stiamo raccogliendo vengono impiegate per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, destinati ai soccorritori e ai volontari delle varie realtà e associazioni impegnate nelle attività di primo soccorso» spiega Gabriele Ferrari, presidente del Comitato ambulanze di Parma, insieme a Luca Bellingeri e Filippo Mordacci, che guidano rispettivamente l’Assistenza Pubblica e la Fondazione Assistenza Pubblica di Parma. «Siamo profondamente grati a Parma partecipazioni calcistiche - prosegue Ferrari - per avere sostenuto con entusiasmo questa nostra iniziativa, scaturita dalla necessità di dotare le associazioni che operano in ambito sanitario di quegli indispensabili strumenti di protezione. Soprattutto nella prima fase dell’emergenza, abbiamo visto che c’è stata qualche difficoltà nel reperire tute e mascherine. Devo dire che, ancora una volta, la nostra città sta mostrando il suo volto migliore e uno spirito di solidarietà diffuso: cittadini, associazioni e aziende hanno prontamente risposto al nostro appello».

«Come tutti, anche noi stiamo vivendo con una certa apprensione l’emergenza sanitaria in corso», dice Lauro Riani, presidente di Parma partecipazioni calcistiche, realtà che abbraccia circa 850 soci. «Fra questi - sottolinea - c’è chi vive un momento di grande incertezza legato alla salute, al lavoro e al futuro delle proprie aziende. Ciascuno di loro ha però sentito l’esigenza di mettere al primo posto il bene della comunità. La voglia di fare qualcosa si è così trasformata in una proficua azione di supporto, a beneficio di chi opera a bordo delle ambulanze: parliamo di uomini e donne in prima linea e che, in modo encomiabile, prestano ogni giorno cure e assistenza ai cittadini che ne hanno bisogno. A questi operatori va tutta la nostra sincera gratitudine».

Chi volesse contribuire alla raccolta fondi promossa dal Comitato ambulanze di Parma, può donare utilizzando queste coordinate bancarie: IT84R0313812700000013285481, intestato a Fondazione Assistenza Pubblica Parma-Covid 19.