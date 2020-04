Fidenza, l'ingegnere Alberto Bacchini non ce l'ha fatta

«Sono appena riuscita a dirgli quanto l’amavo e lui prima di essere intubato mi ha risposto che ce l’avrebbe messa tutta. Poi più nulla. L’attesa, la speranza, la fine. E la nostra vita dilaniata da quel maledetto virus che infrange speranze e sogni. Avrebbe tanto desiderato vedere il suo nipotino Giuseppe, ma non ce l’ha fatta». Quando ai primi di aprile è arrivato il piccolo, Alberto era già intubato e forse avrà solo potuto sognarlo. Così la moglie Barbara piange il marito Alberto Bacchini, 61 anni, ingegnere.

La sua famiglia, origine borghigiana, si era trasferita a Milano, dove Alberto era nato, ma poi in gioventù era ritornato a Fidenza. Dopo essersi diplomato perito elettronico, aveva conseguito una laurea in ingegneria informatica. Da anni lavorava alle dipendenze della Tim, a Parma, dove si era fatto stimare e benvolere da tutti. Paziente, preciso, tenace, brillava per la sua correttezza. «Ci eravamo conosciuti all’oratorio del duomo, quando frequentavamo la comunità – ha spiegato Barbara – e non ci siamo più lasciati. E’ stato l’amore della mia vita e adesso mi manca tutto di lui. Quando gli ho parlato per l’ultima volta, con un nodo alla gola, gli ho detto “dai fatti un pisolino che noi ti aspettiamo”. Viveva per i nostri figli, che ha sostenuto, spronato, seguendoli passo passo, pur lasciandoli liberi di decidere della loro vita. Un marito esemplare, una padre premuroso e credo che sarebbe stato anche un nonno affettuoso. Non vedeva l’ora di stringere fra le braccia il nipotino. Ma il destino purtroppo ha deciso diversamente».

Tanti i messaggi e le dimostrazioni di affetto arrivati alla famiglia, a testimonianza di quanto Alberto fosse benvoluto. Aveva collaborato anche alla realizzazione degli spettacoli all’oratorio, curandone gli aspetti tecnici. «Ciao Alberto, amico gentile e discreto, generoso e tenace - ricordano gli amici dell'oratorio -. Te ne sei andato in silenzio ma il dolore grida forte nei nostri cuori. Un affettuoso abbraccio a Barbara, Luca e Alessandro».

Alberto Bacchini ha lasciato la moglie Barbara, i figli Luca e Alessandro con Gaia e Giuseppe, il fratello Attilio con Daniela, Lorenzo e Simona, i suoceri Ave e Giorgio e i parenti.

