Luca, l'eterno ragazzo che non ha mai rinunciato a sognare

ISABELLA SPAGNOLI

Adesso è libero Luca. Libero di volare ad ali spianate sopra i suoi desideri, sopra ai sogni che coltivava da una vita. E c’è da scommetterci che dall’alto guarderà giù, con il suo sorriso disarmante, malizioso, come a dire: «Avete visto? Finalmente ce l’ho fatta». Era tante persone in una sola Luca Melli: era il diligente impiegato da anni assunto in Bormioli, il ragazzo che a militare aveva marciato da carabiniere, il motociclista, il pittore, l’amante dell’arte, l’ottimo chef, il buongustaio, l’amico sincero, il compagno appassionato. Era un uomo provato dalla malattia, un essere umano a volte arrabbiato per la carta sbagliata che aveva pescato dal mazzo, ma comunque un idealista, un esteta che fino in ultimo sapeva cogliere il bello in ogni aspetto della vita.

Lo ricordano in tanti Luca, 56 anni compiuti a febbraio, dipendente nel settore commerciale estero della Luigi Bormioli. Lo pensano ancora qui a condividere quello che salva dal «vivere grigio»: le cene in compagnia, la musica, le abbuffate, i musei. «Luca era un uomo gentile. E per gentilezza intendo disponibilità e grazia – spiega l’amico Pietro Lusuardi Senatore -. Adorava guidare la sua moto e amava moltissimo la montagna. Durante l’ultimo periodo, quando è stato ricoverato, nessuno è potuto andarlo a trovare. Non è morto di coronavirus ma con le restrizioni attuali non siamo potuti entrare in ospedale. Ogni mattina ci aggiornava sulle sue condizioni di salute attraverso una chat di gruppo che gli amici avevano creato per stargli vicino. Era, per tutti, un inizio di giornata difficile, capivamo che stava cedendo, le forze non lo sostenevano più».

Melli si ammalò nel 2012. Una brutta tosse che non dava tregua fece insospettire i medici. Da quel momento visse un calvario. L’anno scorso subì un trapianto bipolmonare che gli regalò un briciolo di speranza, ma a febbraio il suo sistema immunitario è crollato nuovamente con disastrose conseguenze; altre patologie, altro intenso dolore.

«Posso dire che quello di Luca è stato un inferno – aggiunge l’amico Carlo Bocchialini -. Mai un momento di tregua. Lui era forte e vitale, non voleva arrendersi. Non voleva dimenticarsi ciò che la malattia gli stava togliendo. Luca era attivo nell’associazione carabinieri e faceva parte del nucleo di protezione civile. Sempre pronto a partire qualora ci fosse bisogno di lui. Non era certo un terremoto a fermarlo. Adorava le nostre colline e appena poteva andava a Tizzano dove aveva la sua casa, il suo rifugio».

E allora via in moto verso il verde o puntando il navigatore su Lerici e Tellaro: «La Liguria era la sua passione -, aggiungono gli amici -. Era un vero e proprio mattatore, in compagnia era sempre quello a tenere banco. Negli ultimi giorni stavamo male ascoltando messaggi vocali che mandava. Era ormai senza voce, stremato».

Cristina Scotti, collega di Luca alla Luigi Bormioli e amica di una vita aggiunge: «Lavorava con passione, trattava con l’Inghilterra e gli Stati Uniti, creava rapporti amichevoli con i clienti. Mi confessava, però, di avere diversi sogni nel cassetto: diventare oste in una trattoria sul mare, guida nei musei, dedicare più tempo al disegno, perdersi per intere giornate ad ascoltare musica jazz, tifare la sua squadra del cuore: l’Inter».

Sapeva voler bene Luca, si era presentato sei anni fa a Cinzia Giulianotti, rivelandole subito le sue qualità, il suo bisogno di amare ed essere amato. «Era il Principe azzurro, il compagno perfetto. Abbiamo vissuto momenti meravigliosi. Gli ultimi anni sono stati per noi difficili, anni minati dalla malattia che a volte gli faceva perdere le staffe. Ma questo non ha cambiato il suo animo e ora che non c’è più è rimasto solo l’amore che lui ha elargito a chiunque. Sono una donna fortunata ad avere condiviso un pezzo di vita con lui. Rimarrà nel mio cuore per sempre».

Il ricordo

Ciao, Orso. Adesso sei al sicuro

L’amica di una vita, Maria Grazia Villa, ricorda Luca con parole struggenti.

«Ciao, Orso. È un continuo urto, vedere che hai preso la moto e sei partito. Hai corso così tanto sul prato delle mie preghiere. Mi hai fatto così tanto ridere, come nessuno in vita mia. Abbiamo così tanto parlato, giocato, goduto del sole. Ci siamo voluti bene e abbiamo anche litigato perché eri un gran testone. Ma ho avuto la grazia di conoscerti, amico mio. E la gioia si farà più vicina di quanto pensi. Diventerà luce solo nostra, che non trema. Come l’affetto, la lealtà, la dolcezza. Non mi abituerò mai a così tanta fortuna! E ovunque arriverai con la moto, ti supplico: non farti riconoscere come un gran testone. Adesso, sei al sicuro».