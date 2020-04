Orti sociali, «Lasciateci entrare»

ANTONIO BERTONCINI

«Signor Sindaco, le invio questa lettera, a nome tutti gli ortolani del Comune di Parma, affinché chiarisca in modo univoco per tutti se le attività ortive rientrano nei centri di aggregazione sociale, la cui frequenza potrebbe costituire un pericolo per la diffusione del Coronavirus»: comincia con queste parole la lettera che Giuseppe Cosi ha inviato domenica 20 aprile al sindaco Pizzarotti e per conoscenza alla nostra redazione. Ma per il momento, in barba al buon senso, il via libera non è ancora arrivato. Gli orti sociali che Parma ebbe forse per prima in Italia grazie ad una felice intuizione di Mario Tommasini e che da 40 anni vedono centinaia di persone, prevalentemente anziani, impegnate a coltivare insalata, carote e zucchini per uso personale, dovranno forse restare ancora per un po’ di tempo desolatamente deserti, con il rischio che il raccolto sia compromesso.

Il Comune, titolare degli orti e chiamato in causa, passa la patata bollente agli organismi superiori, ricordando che le ordinanze del sindaco in materia sono temporalmente scadute il 3 aprile e non sono state rinnovate in quanto assorbite dalle limitazioni imposte da Stato e Regione. E’ il linguaggio del buon senso quello di Giuseppe Cosi: «Lei – scrive nella lettera - ha disposto la chiusura al pubblico del circolo bar, delle sale gioco, sale di riunioni e di “tutti i parchi, giardini ed aree verdi Comunali dotati di servizio di apertura e chiusura e, quindi con recinzione e cancelli di accesso” luoghi di incontro ed aggregazione e, quindi potenzialmente pericolosi per la diffusione del virus. Sono d’accordo con lei sulla loro chiusura. Incontrarsi al circolo, giocare a carte, bere una bibite insieme, chiacchierare, senza alcun controllo e distanza sociale, date le caratteristiche limitate dei locali, senza dubbio, potrebbe provocare una diffusione del virus, così pericoloso e letale per la maggior parte di noi che abbiamo un’età non più giovanile. Ma – precisa giustamente Cosi - tale pericolo è completamente escluso dalla frequenza dell’area ortiva dove ogni persona se ne sta nel suo pezzetto di terreno (circa 50 mq ciascuno) intenta ad effettuare ogni azione necessaria per la coltivazione (vangatura, pulizia, semina, trapianto, ecc. ) quindi lontani gli uni dagli altri».

La risposta del Comune arriva tramite la divulgazione di una lettera datata 16 aprile (quindi precedente di qualche giorno) ai rappresentanti degli orti sociali firmata da Benedetto D’Accardi, presidente Ancescao, che coordina gli orti sociali del Comune, ma condivisa ufficialmente dall’assessora delegata Laura Rossi: «Purtroppo – scrive D’Acccardi – non è nelle facoltà del sindaco decidere quali attività riprendere. L’amministrazione si deve attenere ai decreti ministeriali. Al momento ci dobbiamo attenere ad una chiusura totale fino al 3 maggio ed attendere che il prossimo decreto ministeriale ci fornisca le direttive precise». La lettera continua con un richiamo alla prudenza per salvaguardare i luoghi di aggregazione degli anziani duramente colpiti dal virus, e si conclude con una nota di ottimismo, che lascia uno spiraglio alla speranza, auspicando la riapertura dal 4 maggio. In caso di riapertura degli orti, il Comune potrà invece prevedere le modalità, già indicate nella lettera del coordinatore concertata con l’assessora Rossi: apertura per fasce orarie solo feriali, accesso alternato fra orti pari e dispari una persona sola per orto, mascherine obbligatorie e rispetto della distanza di sicurezza, mentre resterebbero chiusi i locali di aggregazione. Per preservare il raccolto dei 700 orti sociali di Parma sarà probabilmente questa l’ultima ciambella di salvataggio. Ma Giuseppe Cosi non ci sta ad accettare questa ulteriore dilazione, senza certezze per il futuro: «Hanno chiuso l’accesso con i lucchetti – ribadisce – ma vorrei precisare che i decreti Conte non prevedono affatto la chiusura degli orti sociali ma solo la chiusura al pubblico di “parchi, giardini ed aree verdi comunali”. Gli orti non hanno queste caratteristiche, tanto che lo stesso Governo ad una espressa domanda formulata dai cittadini sul sito dedicato, in merito alle coltivazioni di piccoli appezzamenti per uso personale, ha risposto testualmente: “Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice Ateco 0.1. e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini …”. E diverse Regioni, come il Lazio, hanno risolto il problema con espressi appositi provvedimenti, e addirittura aggiunge notizia che il Comune di Reggio Emilia ha riaperto gli orti sociali. Quindi non vedo perché il Comune di Parma non possa fare la stessa cosa».

Una nuova risposta a stretto giro arriva dalla stessa Laura Rossi su Fb: «Quelle non sono aree private, ma sono aree ortive comunali finalizzate alla socializzazione. Un conto è mio nonno, che coltiva il suo orticello di fianco a casa, un conto è un’enorme area ortiva divisa in piccoli appezzamenti che comportano un grande movimento e incrocio di persone». In sintesi una informale assunzione di responsabilità e una raccomandazione alla prudenza, che non porrà certamente fine alla ragione del contendere, almeno fino al 4 maggio.