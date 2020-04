Idea drive-in: ma non piace a tutti

GIULIA CICCONE

Con l’estate che si avvicina e le necessità di distanziamento sociale per l’emergenza Covid-19, le sale cinematografiche potrebbero riaprire rispolverando una moda americana del passato: i drive-in. I primi a pensarci sono stati ovviamente gli americani con le loro 305 strutture predisposte, nelle quali avevano già osservato un incremento cospicuo degli ingressi nei giorni prima del lockdown. Mentre il ministro Franceschini ancora ieri ha dichiarato che non esiste una data per riaprire i cinema (e teatri e i concerti) recentemente il presidente dell’Anica (l’associazione di categoria che rappresenta le società che lavorano nell’industria cinematografica) Francesco Rutelli ha iniziato a valutare la fattibilità dei drive-in anche in Italia, affermando che sembra esserci un «ritorno di attenzione verso quella che sembrava una esperienza esaurita».

I drive-in riportano alla mente le atmosfere di «Grease», ebbero il loro periodo d’oro nell’America degli anni Cinquanta e Sessanta, per poi passare di moda abbastanza rapidamente. «L’idea dei drive-in in Italia sembrava inizialmente una boutade, ma ora sta prendendo corpo in una maniera più seria - spiega l’assessore alla cultura di Parma Michele Guerra, che continua -. Il motivo è che potrebbe essere uno spazio sicuro dove fruire una nuova esperienza cinematografica».

L’Italia si sta attrezzando in diverse città: a Roma nascono proposte per aree sul ponte Milvio o all’Eur, a Milano si valuta di riaprire il Bovisa Drive-In e a Bologna stanno cercando uno spazio per organizzare un drive-in al posto del tradizionale cinema all’aperto di Piazza Maggiore. E a Parma sarebbe attuabile? Dal punto di vista tecnico, Guerra spiega che sarebbe possibile: «Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto una proposta seria da parte di tecnici, che riuscirebbero a risolvere il problema dell’audio nelle automobili. Il vero problema in questo momento è identificare uno spazio adeguato».

Bisogna tuttavia sottolineare la necessità di attendere dal governo indicazioni più precise per la fase 2 dell’emergenza Covid-19, senza le quali non è possibile progettare una riapertura delle sale cinematografiche.

Sull’ipotesi dei drive-in, gli esercenti dei cinema di Parma si dividono. Ivan De Pietri del cinema Astra dice che: «E’ un’idea molto romantica, ma è difficile da un punto di vista economico ed ambientale». E continua: «Dare un segnale di ritorno alla nostra meravigliosa normalità è importante: io preferirei riaprire le arene estive, pur limitando il numero degli ingressi e tutelando la salute degli spettatori». Luigi Lagrasta del cinema D’Azeglio è dello stesso avviso: «Il drive-in apre la strada ad un’abitudine anti-culturale di fruizione del cinema, mettendo a rischio il futuro delle sale». E aggiunge: «Preferirei puntare sulle arene estive, chiedendo sostegno ed incoraggiamento da chi ama il bel cinema e le sue sale».

Il presidente della fondazione Solares Andrea Gambetta sembra invece maggiormente propenso per il cinema Edison: «Noi abbiamo già pensato ad un possibile spazio per il drive-in, ma dobbiamo attendere le indicazioni ministeriali per capire se sia possibile garantire la piacevolezza dello spettacolo». Poi prosegue spiegando la necessità di riportare il pubblico davanti al grande schermo: «Mi spaventa a morte una società che vive la vita attraverso il monitor di casa». L’intero comparto cultura è stato colpito in maniera violentissima dalle disposizioni per la fase 1, lasciando giustamente la priorità all’emergenza sanitaria. Il timore, come sottolinea Guerra, è che i film continuino a vivere sulle piattaforme digitali, ma che il cinema come esperienza possa scomparire.

L’assessore, citando una bellissima frase del teorico del cinema Raymond Bellour, dice che il cinema è un’arte «che non finisce mai di finire» e si mostra ottimista: «Sembra sempre che sia sull’orlo del precipizio, era successo prima con l’avvento della televisione e poi con l’on-demand, eppure il cinema continua a dimostrarci che è in grado di sopravvivere. Noi dobbiamo impegnarci per conservare l’esperienza cinematografica».