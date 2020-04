Il dottor Franciosi, da medico a paziente. Ed ora è guarito

SANDRO PIOVANI

Due test negativi, guarito clinicamente e virologicamente dal coronavirus: la notizia è ufficiale, pubblicata sul profilo Facebook direttamente dal dottor Vittorio Franciosi (oncologo, responsabile del programma interaziendale di oncologia e coordinatore della rete locale delle cure paliative della provincia di Parma). Che oggi ritroverà i suoi pazienti, i suoi malati. Il primo giorno di lavoro dopo la malattia, combattuta due volte prima da medico in supporto ai reparti Covid e poi da ammalato. E oggi la ripresa definitiva. «Sono passato nel giro di un giorno - spiega il dottor Franciosi - da medico oncologo ma anche anti-Covid, visto che per tre settimane ho lavorato in questi reparti, a paziente Covid».

Un giorno medico, il giorno dopo ammalato dunque. «Al martedì (24 marzo) sono uscito come medico, stanco. Non mi sentivo bene da un paio di giorni. Al mercoledì ero un paziente: avevo perso il gusto, la stanchezza, non avevo forze. E il tampone lo ha confermato: avevo il Covid-19». Dunque ecco l'uomo, davanti al virus che ha combattuto sino al giorno prima. «Lo confesso, ho avuto paura. Pur senza particolari patologie, sono in quella età che comunque inizia ad essere a rischio (61 anni, ndr). Poteva avere effetti più gravi di quelli che alla fine ha avuto».

Da lì la vita del dottor Franciosi è cambiata, dalle corsie dell'ospedale alla camera da letto. «È iniziata la mia quarantena. A casa. D'accordo con il mio medico, con l'ossigeno utilizzato solo due volte dopo il controllo della saturazione, sono riuscito a gestire tutto da casa». Sotto il controllo stretto della moglie Donata. Che il dottor Franciosi chiama il «mio angelo custode». «Il mio medico più importante: anche lei in quarantena, mi ha accudito in modo meraviglioso, unico. Mi è stata molto vicina. Naturalmente seguendo le regole: ognuno nella sua stanza, mangiando in orari diversi, utilizzando due bagni, sanificando tutte le superfici. Insomma tutto come si deve. Ed ho vissuto da malato».

La storia del dottor Franciosi dimostra come, insieme alle medicine, possa molto anche l'anima e l'umanità. Che questo medico non ha certo smarrito, anzi. «Intanto ho sentito tutti, i miei colleghi e i miei pazienti. Ammalati come me: ci siamo dati consigli, ci siamo sostenuti a vicenda. Un'esperienza indimenticabile». Un sostegno importante, in giornate così da ammalato appunto. «I miei figli non li vedevo da tanto: mia figlia è via, mio figlio non poteva venire a trovarmi». Ed ecco il medico che non t'aspetti, nella sua versione più intima. Quella degli affetti personali, quella dei momenti indimenticabili. «Così ho letto, ho studiato, molti quotidiani. E intanto ho composto tre canzoni. Una dedicata e cantata agli amici (il testo è qui a fianco, ndr), due a mia moglie. Ho anche scritto molto». Non si sente eroe, come in tanti definiscono i sanitari in questo momento. «Eroe proprio no, solo un medico con i suoi timori davanti a un'emergenza come questa». E oggi il rientro in reparto. «Sarà emozionante», parola di Vittorio Franciosi, oncologo ammalato e guarito dal Covid.