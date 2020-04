Il virus ha spento il sorriso di Monica

ISABELLA SPAGNOLI

I primi di maggio sarebbe diventata nonna, Monica Cavalieri. Dopo mesi di attesa avrebbe finalmente potuto stringere tra le braccia la nipotina Viola che attendeva con trepidazione. Ma purtroppo il coronavirus non le ha permesso di essere felice, non le ha concesso di poter guardare negli occhi quella nuova vita. Ha dato il colpo finale a una donna già indebolita da precedenti patologie. Aveva 55 anni, Monica: una persona semplice, altruista, madre e moglie meravigliosa.

Conosciuta in città grazie al suo cognome, Monica, era la figlia di Dante Cavalieri, famoso allenatore di calcio al quale è dedicato, ogni anno, a settembre, il torneo di calcio giovanile organizzato dalla Virtus. Destino simile a quello del padre, Monica. Anche lo storico allenatore, infatti, morì giovane, a causa di un infarto, quando lei era giovanissima. La ragazza si riprese dal dolore e si iscrisse all’Ipsia, dove si diplomò figurinista-sarta. Amava tagliare, cucire, creare modelli, aveva un innato senso del bello. Il destino le fece però trovare un posto da commessa nel negozio storico di scarpe Melley, in via Repubblica, dove fino all'ultimo lavorò con serietà e passione. Un campo differente rispetto agli studi che aveva fatto, ma non meno ricco di soddisfazioni. «Monica, anche prima di ammalarsi di Covid, non stava bene - spiega affranto il marito Daniele Reverberi -. Ma andare a lavorare l’aiutava, le permetteva di non pensare ai suoi mali. Diceva che servire i clienti alleviava il dolore. In negozio era molto paziente, disponibile. Il suo carattere forte e dolce al tempo stesso dava fiducia ai clienti che seguivano i suoi consigli». Le figlie Caterina di 30 anni e Giulia di 26 aggiungono: «Mamma non vedeva l’ora di potersi occupare di Viola, era il suo più grande desiderio. Possiamo solo immaginare con quanto amore l’avrebbe curate e cresciuta, come aveva ha fatto con noi».

Giulia spiega che Monica è stata per l’intera famiglia un esempio di vita, una persona dalla grande interiorità. «Pensava sempre prima agli altri prima che a se stessa - spiegano i familiari -. Siamo distrutti dal dolore, ma abbiamo un unico conforto: sapere che non è morta da sola, ma seguita da una parente che lavora in ospedale nel reparto in cui lei era ricoverata. Non l’abbiamo potuta accompagnare fino alla fine, ma il suo cuore batte ancora in ognuno di noi».