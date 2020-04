L'assessore Lori si dimette dal consiglio: entra Daffadà

Tutto come nelle previsioni, fin dal momento in cui Barbara Lori era entrata a far parte della squadra di Bonaccini. Ma da ieri mattina l'assessore regionale alla Montagna, Aree interne, Parchi e Forestazione, Pianificazione e Pari opportunità è diventata ufficialmente un ex consigliere lasciando così il posto a Matteo Daffadà, vicesindaco di Borgotaro e primo dei non eletti nella lista del Pd. Nella tornata elettorale di gennaio la Lori, ex sindaco di Felino e consigliere regionale uscente, aveva sfiorato le 7.000 preferenza. Insieme a lei era stato riconfermato anche l'altro consigliere regionale uscente del Pd, Massimo Iotti, che aveva chiuso la tornata elettorale con 4.426 voti. E poi si era piazzato Matteo Daffadà, che aveva raccolto ben 3.178 preferenze, tuttavia non sufficienti per staccare immediatamente il pass per Bologna. Ma adesso toccherà a lui.

«Ho deciso di dimettermi dall’assemblea non appena ho avuto la possibilità di insediarmi in assessorato e iniziare a lavorare per recuperare il tempo trascorso in quarantena Covid - spiega l’assessore Lori -. In questo modo rafforziamo la rappresentanza del territorio provinciale di Parma e del gruppo del Partito democratico. Mi congratulo con Matteo Daffadà che, anche per il suo forte radicamento nel territorio della Val Taro e Ceno, sarà un interlocutore importante per il lavoro del mio assessorato sul territorio di Parma, in particolare sul tema della montagna».

Ma l'entrata in consiglio regionale di Daffadà è anche motivo di soddisfazione per il segretario provinciale dei Dem, Filippo Fritelli. «La nomina di Matteo Daffadà irrobustisce la nostra delegazione in Assemblea regionale - dichiara Fritelli -: con lui e Massimo Iotti come consiglieri e Barbara Lori in qualità di assessore, il nostro territorio e il nostro partito hanno una forte rappresentanza in Regione che ci consentirà di contribuire in modo propositivo all’importante e positivo lavoro che oggi sta svolgendo il presidente Bonaccini, nella prospettiva della ripresa post Covid e nell’attuazione del programma di mandato».

r.c.