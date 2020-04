Mondelli: «Terme di Salso, pronti a ripartire in sicurezza e con entusiasmo»

EGIDIO BANDINI

Quando riapriranno gli stabilimenti termali di Salso e Tabiano?

La domanda l’abbiamo girata direttamente al presidente di Terme Tst - la società termale privata che ha acquistato le Terme - Emilio Mondelli: «Al momento non abbiamo una data certa per la riapertura, anche perché, oltre beninteso al Governo e alla Regione, dovremo attenerci alle linee guida di Federterme. Comunque stiamo valutando attentamente ogni indicazione, per poter tornare ad aprire gli stabilimenti appena possibile. Terme Tst – sottolinea Mondelli – sta cercando, naturalmente, di individuare le soluzioni migliori, sfruttando le caratteristiche uniche delle nostre acque, per aggiornarci nei servizi e approcciarci nel modo migliore all’assistenza per i clienti».

«Nel frattempo, i dipendenti comunque presenti in azienda sono assolutamente in sicurezza, e stiamo già pensando, grazie ai suggerimenti della struttura sanitaria centrale, al modello di sicurezza più efficace, per la tutela dei nostri dipendenti e, di riflesso, dei clienti al momento della ripresa. Anche se, per ora, siamo “fermi”, proseguiamo con gli investimenti nelle strutture: stiamo lavorando allo Zoja e al Respighi, anche per i nuovi uffici. Inoltre – aggiunge il presidente – siamo in avanzata fase di studio per dare più sicurezza e maggiore qualità ai nostri servizi».

«Al momento di riaprire la stagione termale, va da sé che dovremo valutare le prescrizioni del Governo e della Regione, ma l’azienda c’è! Questa sosta forzata ci ha dato, semmai, ancora più entusiasmo: vogliamo riaprire il prima possibile, in sicurezza e sfruttando le ultime ricerche scientifiche, per attualizzare i nostri servizi e realizzarne di nuovi, verso quelle che chiamerei Terme 2.0», conclude Mondelli.