Una degenza subintensiva per riabilitare i malati gravi da covid+

MARA VAROLI

Con l'emergenza sanitaria, l'Unità complessa di Pneumologia e Endoscopia toracica del Maggiore è stata ampliata, con l'istituzione di una degenza subintensiva respiratoria dedicata a pazienti affetti da polmoniti covid +: qui vengono trasferiti pazienti provenienti dalle rianimazioni per lo svezzamento dalla ventilazione meccanica e dalla tracheostomia e per l'inizio precoce della riabilitazione grazie alla collaborazione dei colleghi della Medicina riabilitativa diretta da Rodolfo Brianti.

«La degenza subintensiva respiratoria consta di 16 letti e ben 12 pazienti sono già stati trasferiti in altre strutture riabilitative - spiega Maria Majori, direttrice dell'Unità complessa di Pneumologia e Endoscopia toracica la cui sede si trova in parte nell'ala Sud e in parte al padiglione Rasori -. Sono pazienti colpiti da polmoniti covid che dal pronto soccorso o da altre degenze erano stati ricoverati in Rianimazione per la gravità del quadro clinico. Il fatto di aver già dimesso 12 persone è un dato incoraggiante. Nella degenza subintensiva respiratoria piano piano questi pazienti vengono svezzati, ovvero progressivamente riusciamo a ridurre il numero di ore in cui sono dipendenti della ventilazione meccanica. In pratica, è proprio qui che inizia lo step down delle cure: pazienti che venivano nutriti con il sondino ricominciano a mangiare e pazienti che erano dipendenti dalla ventilazione meccanica attraverso una cannula tracheostomica piano piano iniziano a respirare in maniera autonoma e, una volta rimossa la cannula tracheostomica, finalmente ricominciano a parlare».

Ma di che pazienti parliamo? «Sono persone di tutte le età, con un denominatore comune: il fatto di aver superato la fase critica - precisa la direttrice Majori -. Lo svezzamento dalla ventilazione meccanica e dalla tracheostomia ha una durata relativa, perché dipende dalla risposta del paziente. E sono tutte storie particolari, mai viste. La situazione in cui si trovano i pazienti è molto diversa dalla normalità in cui le persone possono rimanere in contatto con i famigliari: qui, naturalmente, sono tutti isolati. Per loro e per noi è stato davvero un periodo molto pesante, ma fortunatamente abbiamo sentito la solidarietà delle persone che vivono all'esterno, la solidarietà di una città che ci ha dato forza. E ne avevamo bisogno, perché sembra di vivere qualcosa che non è mai stato vissuto prima. Abbiamo tutte le protezioni possibili, ma al rientro a casa dobbiamo osservare un isolamento che, soprattutto per chi ha bambini piccoli, è molto difficile da vivere e da spiegare. Siamo provati e a maggior ragione i piccoli passi fatti dai pazienti più gravi rappresentano tanto: sono momenti che valgono qualsiasi fatica».

Così come è accaduto in altri reparti, anche per questa Unità complessa l'emergenza covid ha portato a una necessaria riorganizzazione: «L'Unità complessa oltre all'endoscopia toracica (dedicata in questo periodo soprattutto alla patologia oncologica e alle urgenze respiratorie) e ai letti di degenza ordinaria, consta anche di un'Unità di terapia intensiva respiratoria (responsabile Massimo Riccardi) e di un'Unità di Day Hospital (responsabile Pier Anselmo Mori) - continua la direttrice -. L'Unità di terapia intensiva respiratoria per l'emergenza è passata da 8 letti a 16 con la nuova denominazione di degenza subintensiva respiratoria sempre sotto la responsabilità di Massimo Riccardi. E grazie alla riorganizzazione dell'intera area pneumologica con la collaborazione dei colleghi della Clinica Pneumologica diretta da Alfredo Chetta siamo stati in grado di assicurare a questi pazienti un'assistenza pneumologica h24. Questo ci ha permesso di raggiungere un duplice obiettivo: in primis "portare fuori" questi pazienti con gravi criticità e al tempo stesso rendere disponibili nuovi posti letto in rianimazione per eventuali altri pazienti».

LA «RINASCITA»

«Iniziamo il trattamento riabilitativo con delle mobilizzazioni già in Terapia Intensiva e continuiamo nei pazienti che passano in subintensiva - ricorda Rodolfo Brianti, specialista in Medicina fisica e riabilitazione e specialista in Neurologia -, la riabilitazione è finalizzata al recupero della maggiore autonomia possibile e allo svezzamento dai presidi. È un trattamento che affronta prevalentemente il decondizionamento e la perdita di forza, mentre non sono indicati, in genere interventi per la pulizia-riduzione (clearance) delle secrezioni in quanto, in genere, in questa patologia non abbiamo appunto secrezioni, non c’è tosse produttiva a meno che non si associno altre patologie. L’intervento di svezzamento è gestito dai colleghi pneumologi e la nostra partecipazione è appunto indirizzata prevalentemente ad una riattivazione che deve adattarsi alla capacità funzionale del paziente ed alla sua riserva e quindi richiede competenza nel gestire i monitoraggi e riconoscere i sintomi respiratori indice di un lavoro eccessivo o inadeguato. Importante è anche il ruolo nel valutare eventuali ulteriori elementi clinici che possono aggravare il deficit funzionale, come la presenza di danni neurologici. Nello svezzamento dalla cannula tracheostomica un aspetto da noi curato è la verifica di eventuali disturbi di deglutizione».

Un percorso di «rinascita» che ha un tempo preciso: «La presa in carico dei pazienti ha durata variabile in funzione del grado del deficit funzionale, delle patologie associate e di eventuali disabilità preesistenti. Nei pazienti - ricorda Brianti - con un’anamnesi precedente muta (senza altre patologie) stiamo osservando un recupero rapido in poche settimane. Stiamo trattando tutti i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e in subintensiva che non abbiano controindicazioni come instabilità o altre complicanze che limitano l'intervento di mobilizzazione e riattivazione. Il grado di astenia (perdita di forza) e di decondizionamento di molti pazienti è veramente importante e richiede spesso un’attenta gradualità di intervento. Importanti sono inoltre le posizioni che il paziente assume per favorire una migliore performance respiratoria».

E alcuni pazienti prima di tornare a casa vengono trasferiti in altre strutture: «Il percorso riabilitativo nei pazienti con maggiori compromissioni per un deficit funzionale più grave (cioè grande difficoltà nel riprendere una motilità normale) - conclude Brianti - può richiedere dopo le fasi intensiva e subintensiva un trasferimento in strutture riabilitative che attualmente sono state identificate essenzialmente nel Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato (pazienti ancora con tracheostomia) e nell’Istituto Don Gnocchi».