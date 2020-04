Bedonia, orchestra spettacolo bloccata

GIORGIO CAMISA

BEDONIA - L’ipotesi di restare inattivi per un anno o almeno fino all’arrivo del vaccino a causa dell’emergenza Coronavirus preoccupa le orchestre spettacolo Italiane. Migliaia di formazioni musicali che portano la cultura popolare e impreziosiscono sagre, fiere ed eventi sono ormai da due mesi inattivi e alcune di loro rischiano di scomparire. Tutte piccole imprese a rischio che, comprensibilmente con le necessita e con le regole imposte, sono stati i primi a fermarsi e forse gli ultimi a ripartire, tanti lavoratori disoccupati e privi di sostegno che si sentono discriminati.

Tra queste l’orchestra spettacolo del noto fisarmonicista Paolo Bertoli di Bedonia, un gruppo di una decina di musicisti, rinomato e che, grazie alle sue particolari performance, viene richiesto da ogni parte d’Italia. Bertoli ha dovuto annullare gli appuntamenti già prefissati a data da destinarsi e sospendere ogni altra attività musicale.

«Sì, anche noi facciamo parte dell’Unione orchestre spettacolo Italiane e da ormai due mesi abbiamo “appeso i nostri strumenti al chiodo”, abbiamo rinviato ogni impegno, stiamo vivendo giorni di ansia, di apprensione e di preoccupazione per noi e per le nostre famiglie, ha spiegato Paolo Bertoli. Molti di noi probabilmente non ce la faranno, rischiamo di scomparire ed abbiamo anche dipendenti, intere famiglie che vivono solo con questo lavoro sono e resteranno disoccupate. Non parliamo poi di leasing e finanziamenti in atto per i nostri mezzi: autobus, camion, strumenti musicali, impianti audio e speciali illuminazioni. Crediamo di essere una parte attiva della filiera culturale, del turismo e dello spettacolo e di essere fortemente radicata nei piccoli paesi» . Un appello accorato di Paolo Beroli fatto anche a nome di migliaia di musicisti, di cantanti, ballerini, majorette e di giovani talenti: «Siamo a rischio di estinzione - ha concluso Bertoli - chiediamo attenzione da parte di tutti, proponiamo una campagna di sensibilizzazione affinché nessuno rimanga invisibile e discriminato».

Queste le esternazioni del fisarmonicista Paolo Bertoli organizzatore di «Fisarmoniche sotto le Stelle» manifestazione nazionale che si svolge ogni anno a Bedonia alla quale partecipano tantissimi campioni dello strumento più antico e conosciuto del mondo ed è seguita da migliaia di persone.