Coronavirus, sono tornati a casa i coniugi «bloccati» in mare per 5 settimane

Sono tornati a casa i coniugi fidentini che si erano imbarcati sulla Costa Deliziosa, l'unica nave da crociera italiana che si trovava ancora in navigazione da quando è iniziata l'emergenza coronavirus. Patrizia Pezzali e Raf Muroni ieri sono sbarcati a Genova e sono finalmente ritornati a Fidenza con un pullman della Protezione civile.

Ora possono trascorrere la quarantena a casa, dopo oltre un mese trascorso in mare senza poter sbarcare. Stanno bene e non vedono l'ora di poter riabbracciare i familiari.

Sulla Costa Deliziosa si trovavano 2.713 persone. Fra loro, i coniugi fidentini. La nave era partita il 5 gennaio da Venezia per il giro del mondo. Il ritorno nella città lagunare era previsto per il 26 aprile. Ma la pandemia ha sconvolto i piani.

L'itinerario originale prevedeva l'arrivo in Asia, ma la nave è stata «dirottata» verso l'Australia meridionale. Anziché visitare le città australiane, però, i passeggeri non hanno più avuto la possibilità di scendere, a causa dell’emergenza.

Così dallo scorso 14 marzo nessuno era più sceso a terra; la nave ha effettuato solo scali tecnici per i rifornimenti.

A Pasqua la nave da crociera si trovava al largo di Malta, ma non ha potuto attraccare. Poi il lieto fine, con lo sbarco nel porto di Genova.

«Abbiamo appena messo piede in casa - ha spiegato ieri al telefono Patrizia Pezzali -. Siamo sbarcati a Genova e un pullman della Protezione civile ci ha portato sino a casa. Il 21 aprile siamo entrati in acque italiane, ma non abbiamo potuto attraccare a causa del mare mosso. Poi il 22 sono iniziati gli sbarchi e noi questa mattina (ieri, ndr) abbiamo rimesso piede a terra. Ci hanno misurato la temperatura e poi siamo partiti col pullman della Protezione civile».

«Purtroppo abbiamo trovato una situazione surreale e adesso staremo in quarantena a casa - continua Patrizia -. Comunque la Costa ha organizzato tutto in modo ineccepibile e sia il comandante che l’equipaggio sono stati a dir poco meravigliosi. Sulla Costa Deliziosa, senza nessun contagiato, non abbiamo avuto nessun problema, anche perché da oltre un mese c’era solo il mare, non potendo più scendere. C’erano tante persone anziane a bordo e se fosse arrivato il coronavirus, sarebbe stato un grosso guaio. Ma per fortuna tutto è filato liscio. E adesso siamo, qui, a casa. Comunque siamo felici di essere tornati, soprattutto per rassicurare i nostri familiari, senza però poter riabbracciarli. Ma tornerà il tempo per stare insieme». s.l.