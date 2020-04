Giulia Ghiretti: «Metto all'asta cuffia, occhialini e costume di Rio»

FRANCESCO MONACO

On your mark. Ai vostri posti. Ma lo sparo dello starter non arriva. Perché quella che stiamo disputando adesso è una gara collettiva che si può vincere solo stando fermi ai blocchi. Ma in cui ognuno è chiamato comunque a tirar fuori il meglio di sé. Sfruttando l’energia delle idee e gli stimoli del cuore più che i muscoli o la tecnica. E Giulia Ghiretti, cui forza e generosità non fanno certo difetto, ha scelto di mettere all’asta alcuni cimeli - costume, cuffia e occhialini indossati alle Olimpiadi di Rio quando vinse l’argento - per aiutare un’associazione di volontariato, il Seirs-Croce Gialla, da settimane in prima linea nell’emergenza Covid-19. Le offerte potranno essere presentate da oggi sul sito di CharityStars, la più nota piattaforma italiana di fundraising per il non profit, all’indirizzo www.charitystars.com/GiuliaGhiretti.

«Ho pensato che in questo momento così difficile per tutti – spiega la campionessa di nuoto paralimpico – chi come me è abituata a gareggiare, consapevole di avere il supporto di una città che mi è sempre stata vicina, deve saper ribaltare la situazione. Ora sono ferma, anch'io impegnata in una competizione ben diversa, che dobbiamo vincere con il contributo di tutti, piccolo o grande che sia. Il mio è questo gesto, che può servire ad aiutare chi ha bisogno. Potete immaginare quale valore affettivo possano avere per me questi tre oggetti, ma per una buona causa me ne privo volentieri».

Cuffie e occhialini sono gli stessi che, insieme alla medaglia d’argento («a quella però non rinuncio», precisa lei con una risata) erano esposti in una teca della mostra sui 285 anni della Gazzetta di Parma, ovviamente nella sala-redazione dedicata allo sport, accanto al casco di Michele Rinaldi, al fischietto e ai cartellini di Alberto Michelotti, ai modellini delle monoposto Dallara che hanno trionfato a Indianapolis e altri «memorabilia» dei campioni dello sport parmigiano. Quando al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita privata alla mostra nel weekend inaugurale di Parma 2020, venne spiegato a chi appartenevano, il Capo dello Stato replicò prontamente: «Ah ma io la conosco quella ragazza!».

Insomma, lui e Giulia sono così (e bisognerebbe fare il gesto di accostare gli indici). «Mi fa piacere che il presidente si ricordi di me – dice la Ghiretti – in effetti l’ho incontrato tre volte in altrettante occasioni ufficiali, fra cui la premiazione dei medagliati paralimpici di Rio, tutte abbastanza vicine tra loro».

Invece la distanza temporale tra i Giochi 2016 e i prossimi - periodo per niente vuoto che anzi Giulia ha riempito di medaglie europee e iridate togliendosi anche lo sfizio di un record mondiale (più laurea triennale in Ingegneria biomedica) - si allontana di dodici mesi. Come da lei stessa auspicato all’inizio di questa emergenza: «Rinviare le Olimpiadi di Tokyo era la decisione più logica – conferma – e quando è arrivata l’ufficialità ho tirato un respiro di sollievo. Mi allenavo in casa, senza poter scendere in acqua, e mi chiedevo: oddio, ma come posso pensare di gareggiare tra pochi mesi? In queste condizioni sarebbe mancato completamente lo spirito, e non parlo solo per me: è l’evento sportivo più atteso da ogni atleta e va vissuto tutti insieme al top, sperando ovviamente che tra un anno si sia ricreato il giusto clima. L’epidemia ha cambiato gli scenari: la gara è qui, ora».

Per Giulia il 2020 è comunque un anno particolare, anche senza cinque cerchi: ricorre il decimo anniversario dell’incidente, come lei stessa ha ricordato il 26 gennaio scorso postando su facebook una sua foto in cui sorride adagiata su un trampolino elastico, ennesima dimostrazione di un carattere d’acciaio. «E’ successo a Riccione durante un raduno della nazionale – racconta – a bordo vasca c’era questo trampolino, dovevamo aspettare un’ora prima di poter entrare in piscina e allora ho chiesto al dottore di aiutarmi ad andarci sopra, non ci salivo da quel giorno. Ed era tanto che desideravo farlo».

Da allora la sua vita è anfibia, ma l’appuntamento con cloro e corsie non ha una data certa: «È troppo presto per sapere quando potrò tornare ad allenarmi in acqua. La piscina non è solo qualcuno che ci nuota, è un impianto da gestire, coinvolge tante persone. Certo, in un prossimo futuro vedo un ritiro collegiale di noi azzurri ma è impossibile dire adesso dove e quando».

Restano la casa, la famiglia e l’università online. Mica poco: «Infatti qui con i miei genitori e i miei fratelli sto benissimo come sempre – conclude – anche se mi manca la vita sociale: vedere gli amici su skype non è come uscire in compagnia. So bene che quando si potrà ripartire bisognerà comunque rispettare le distanze e indossare la mascherina, ma appena riaprirà tutto state pur certi che non starò più ferma. Peccato solo che... non sarò più in vacanza perché vorrà dire che sarò di nuovo vincolata agli orari degli allenamenti». In attesa dello sparo dello starter.