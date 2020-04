Gli psicologi dell'emergenza: «Attenzione a rabbia e aggressività»

CHIARA CACCIANI

Esiste una fase 2 che è già iniziata, in questa emergenza sanitaria che ha improvvisamente travolto e stravolto le nostre vite, cambiandone radicalmente il passo, le relazioni, i giorni.

Ha sempre a che fare - come sentiamo ripetere di questi tempi - con chiusure e aperture ma non riguarda negozi, spostamenti, aziende, scuole: investe piuttosto le emozioni, i pensieri e la capacità di reagire oggi a quel che accade. «E il rischio è quello di una seconda ondata di traumi: tante persone possono chiudersi nella tristezza e aprirsi alla rabbia, se si creano incomprensioni e se non trovano risposte sensate e puntuali in chi dovrebbe aiutarli, a partire dalle amministrazioni pubbliche», avvertono le psicologhe e gli psicologi che aderiscono a Sipem Sos Emilia Romagna.

L'associazione - che raccoglie professionisti volontari che si formano tutto l’anno, «in tempo di pace», in quel campo peculiare e delicato che è la psicologia dell'emergenza - è parte del sistema della Protezione civile e per sua natura costituisce un anello di raccordo con le istituzioni pubbliche in difficoltà a far fronte a una situazione straordinaria, e si è attivata appena è stato chiaro che di una emergenza si trattava. Così come per il terremoto in Umbria, in Abruzzo, in Emilia. Così come per le alluvioni di Genova e di Parma, nell'incidente ferroviario di Viareggio. Lì dove ci sono bisogni eccezionali da accogliere subito e maneggiare con cura e servono risorse professionali speciali per interventi nel breve periodo.

Il primo supporto è stato collettivo e necessario: diretto ad aiutare le persone a fronteggiare il panico, l'ansia e il carico di decisioni da prendere e da subire che il virus ha portato nella quotidianità. A stretto giro hanno poi incrociato le paure di chi ha incontrato una malattia che toglie - letteralmente e no - il respiro, le solitudini della sofferenza e dell'assenza, i lutti di chi ha visto un familiare partire un giorno e non l'ha più potuto abbracciare.

Ed eccole, le strade che portano a questa «seconda fase psicologica». E rischiosa.

«Quando in una situazione d’emergenza le persone accumulano ansia e stress, possono vivere nuove condizioni di trauma per le mancate risposte, le risposte non sensate, i ritardi o i disguidi da parte del settore pubblico: la sanità, le strutture territoriali, i Comuni - spiega la presidente di Sipem Sos Emilia Romagna Enrica Pedrelli -. In questo eccesso di emozioni, quelle piccole disfunzionalità che possono capitare, che non sono nemmeno attribuibili alla cattiva volontà di chi lavora, e che nella normalità si liquiderebbero con una battuta o con una sbuffata, nell’emergenza vengono caricate di tensione e di preoccupazione e rischiano di sfociare in una chiusura depressiva e in una apertura di rabbia e di aggressività».

C'è chi era già più fragile, chi sta affrontando il trauma di un lutto vissuto obbligatoriamente a distanza, o la malattia di uno o più familiari, o una solitudine ancor più «imprigionata» e cieca.

«Lo abbiamo sperimentato ogni volta - sottolinea Pedrelli - : quando si torna alla normalità e si affrontano percorsi psicoterapeutici "classici", le persone individuano tanti momenti difficili: in un lutto, "quando il medico mi ha chiamato" oppure "quando mio padre è stato portato via". Sono fotogrammi che rimangono impressi nella memoria, ma a volte il peggio resta "quando mi hanno restituito le cose di mio padre in un sacchetto nero di plastica", o "quando l’ufficio comunale non mi ha aiutato". E sempre l’esperienza ci insegna che in queste situazioni, e non a caso, aumentano le denunce verso chi è deputato a fornire un servizio e a rispondere a un bisogno».

Ecco perché - all'interno di procedure definite dalle norme e dalle leggi di protezione civile - «ci mettiamo a supporto dei Comuni, delle strutture sanitarie e degli enti: perché anche il singolo dipendente pubblico può trovarsi di fronte a un carico emotivo degli utenti che è di difficile gestione. Sono momenti in cui è necessario un raccordo e una facilitazione nelle relazioni tra uffici e servizi e i cittadini». Evitare il traumatismo secondario, si dice in letteratura. La fase 2 delle emozioni e della cura necessaria ad accoglierle, si potrebbe dire qui.