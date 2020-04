I farmacisti: «Il prezzo delle mascherine sia imposto»

ROBERTO LONGONI

Fosse un vezzo o un capo d'abbigliamento qualsiasi, potrebbe sottostare alle solite leggi del mercato, prima fra tutte quella della domanda e dell'offerta. Più lo si vuole, più lo si paga. Invece, è una protezione per se stessi e per il prossimo, un presidio senza il quale l'agognata fase 2 non sembrerebbe immaginabile. Stanchi di rischiare la faccia per la questione mascherine, mentre altri ci speculano su (loro sì, protetti dalla «maschera» dell'ombra del dietro le quinte), i farmacisti pretendono di non essere lasciati soli. Un comunicato di Federfarma nazionale chiede alle autorità competenti «di poter vendere i dispositivi di protezione a prezzi imposti e senza inutili adempimenti burocratici», minacciando in caso contrario di «suggerire alle farmacie di astenersi dalla vendita di mascherine». Una provocazione, per Alessandro Merli, presidente provinciale di Federfarma, ma necessaria per «costringere chi di dovere ad affrontare un problema che riguarda la nostra categoria e tutti i cittadini».

Sembra che l'approvvigionamento sia meno complicato dei primi tempi dell'emergenza Covid. Allora, bisognava importarle tutte dall'estero: ora, molte aziende di casa nostra si sono riconvertite, e ci sono anche mascherine made in Italy. «I tempi per la commercializzazione si sono accorciati: prima serviva un permesso ad hoc, ora è sufficiente il silenzio assenso». Meno introvabili, le mascherine restano comunque difficilmente acquistabili. L'ostacolo ora è il prezzo: ma prima ancora dei cittadini (una famiglia di quattro persone ora come ora si troverebbe a pagare oltre a 200 euro al mese) a farci i conti sono gli stessi farmacisti. «Rispetto a prima dell'emergenza - spiega Merli - in fattura troviamo aumenti del 4 o anche del 500 per cento. Basti pensare che le "chirurgiche", per ognuna delle quali il fornitore chiedeva 20 o 25 centesimi, ora ci vengono vendute anche a un euro e 20 centesimi l'una. Poi, bisogna sempre considerare per il farmacista i costi gestionali e di confezionamento, costi sia di tempo che di denaro».

Impensabile che il consumatore non ne risenta. Nonostante, assicura il rappresentante della categoria, «i nostri ricavi siano tutt'altro che aumentati. Anzi, in genere siamo sotto le previsioni degli studi di settore». Oltre al danno la beffa per chi, alla trincea del banco, è soggetto ai commenti (pensati o anche pronunciati) dei clienti costretti a pagare la somma dei rincari. Aumenti sensibili anche sulle mascherine di categoria superiore, pur se non negli stessi termini percentuali. «Per le fpp2 o per le fpp3 si va da un 30 a un 50 per cento. Ma si parla di presidi da sempre molto più costosi degli altri...».

Che questa sia una guerra, lo si sostiene da tempo: e non c'è mai stata guerra che non abbia arricchito chi ha il necessario pelo sullo stomaco. Per questo, per evitare le immancabili speculazioni di produttori o fornitori, i farmacisti chiedono l'intervento dello Stato. «Imponendo un prezzo fisso, i consumatori sarebbero tutelati. E così la nostra categoria, sulla quale non ricadrebbero più critiche e sospetti ingiusti». Ma i farmacisti chiedono che lo Stato li difenda anche da se stesso. «Rivedendo l'Iva - sottolinea Merli -. Ora è al 22 per cento, come per un qualsiasi prodotto, superiore a quella di alcuni medicinali e di alcuni alimenti. Solo per i generi di lusso l'Iva è superiore, ossia al 36 per cento. Ma se le mascherine dovessero diventare obbligatorie, sarebbe un controsenso lasciare invariata l'imposta. I presidi diventerebbero generi di prima necessità. E come tali dovrebbero essere tassati al 4 per cento».

Intanto, l'occhio del presidente provinciale di Federfarma cade su una fattura elettronica appena arrivata per una fornitura di presidi. I conti sono presto fatti. «Ecco - commenta Merli - in un mese lo stesso tipo di mascherina mi è stato aumentato del 32%. E si parla di un terzo in più su un prezzo già gonfiato dall'emergenza. No, così non va». Chiusa l'intervista telefonica, c'è da chiamare il fornitore, c'è da farsi sentire. Siamo in guerra. Ci si deve difendere.