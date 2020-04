Sala Baganza ha perso uno dei suoi pilastri: Franco Re

SALA BAGANZA - Gli alpini, l’Avis, il settore sportivo e la comunità salese tutta piangono la scomparsa di Franco Re, noto a tutti con il soprannome di «Mata» per la sua vivacità di carattere e per il grande coraggio.

Nato a Sala 82 anni fa, Franco Re ha svolto la sua attività professionale nel settore dell’edilizia fin da ragazzo e, instancabile, dopo il pensionamento, ha aiutato i figli nella conduzione del forno «Il poeta panettiere» a Ghiare di Corniglio. Calciatore di riconosciuto talento, ha militato per diversi anni nei campionati di prima categoria con le squadre del Sala Baganza e del Fontanellato, ricoprendo il ruolo di attaccante e suscitando entusiasmo tra le tifoserie per la velocità delle azioni e per le innumerevoli reti segnate.

Ha svolto il servizio militare nel corpo degli Alpini col grado di Caporal Maggiore venendo inserito nel reparto atleti della Julia. Fino all’ultimo consigliere del gruppo alpini salese, è stato fra i fondatori e i costruttori della Baita di via Di Vittorio.

Iscritto come donatore all’Avis di Sala dal 1968, ha fatto parte del consiglio direttivo ricoprendo la carica di vicepresidente dal 1981 al 1995. Nel 1994 è stato premiato con la Croce d’Oro e nel 1999 ha ricevuto un riconoscimento speciale per le 104 donazioni effettuate.

In Avis è stato uno degli ideatori ed esecutori «pratici» della castagnata che nel 2019 ha raggiunto la quarantesima edizione. E’ stato anche uno dei più attivi collaboratori nell’organizzare il Carnevale dell’Avis: suo il compito di allestire e bruciare il falò ed era lui che si arrampicava sulla catasta di legno per apporre il fantoccio della «poiana». Franco Re lascia la moglie Nella, i figli Stefano, Daniele e Roberto, la sorella Bruna e sarà ricordato con affetto e stima da tutta la società salese che ha perso un altro dei suoi pilastri.

