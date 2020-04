Si torna al lavoro: 'Ma come faremo con i figli?'

ISABELLA SPAGNOLI

Molti papà e mamme non hanno mai smesso di andare a lavorare durante questi due mesi segnati dall’emergenza Covid - 19, mentre altri inizieranno a breve.

Come si sono organizzati i genitori che hanno uno o più bambini da accudire? Gli asili e le scuole sono chiuse, chi baderà ai loro piccoli?

Lo abbiamo chiesto ad alcuni genitori. Viviana Mancinelli, commessa di un supermercato, mamma di Vittoria, Paride e Simonetta (rispettivamente 9 , 6 e 2 anni) spiega: «Da quando è iniziata la pandemia io ho sempre lavorato. Sono stata, però, fortunata, perché mio marito Sergio, che lavora in una ditta del parmense, è stato a casa qualche settimana, quindi si è occupato lui dei bambini. Il problema inizia adesso perché la sua ditta ha riaperto e io devo naturalmente continuare a lavorare. Purtroppo non abbiamo i nonni vicini, poiché abitano al sud, e quindi mi sono appoggiata alla mia vicina di casa, in pensione, che farà loro da baby-sitter. Spero che al più presto aprano i centri estivi poiché per una signora anziana non è facile gestire tre bambini piccoli tutto il giorno».

Giovanna Giuffrida ha un negozio di abbigliamento e si prepara ad alzare la saracinesca nelle prossime settimane: «Ho due figli piccoli che frequentano nido e materna e fino ad oggi stando a casa, naturalmente, me ne sono occupata io. In questi ultimi giorni mi sono attivata per assumere una baby-sitter. Ma la preoccupazione è tanta: innanzitutto non c’è stato tempo di fare l’inserimento per paura di un eventuale contagio, poi spero che la ragazza sia veramente fidata come mi hanno detto. Non nascondo che sono molto in ansia. Spero con tutto il cuore che a settembre tutto torni alla normalità».

Eugenia Capone, impiegata ad Infomobility, aggiunge: «Io ho due ragazzi: Pietro di 14 anni e Francesco di 12. Mentre ancora stavo lavorando (al momento sono a casa) ho avuto un’illuminazione: ho pensato che dovevo portarli fuori Parma il prima possibile. Il coronavirus non era ancora scoppiato qui in città, ma il mio ex marito che lavora come medico nell’Ospedale di Verona, ben consapevole della situazione drammatica, mi ha appoggiata in questa scelta. Ho portato i ragazzi in Umbria dai miei suoceri, che vivono in un paese dove c’è stato solo un caso di Covid 19. Mai scelta fu più azzeccata. Da più di 40 giorni non li vedo, mi mancano tantissimo ma so che sono al sicuro. Anche quando ricomincerò a lavorare dovranno rimanere dai nonni in quanto non saprei come gestirli con le scuole chiuse. E’ una grande preoccupazione il futuro». Monica Valla, impiegata in Comune, è mamma di Alessandro e Leonardo. «Fortunatamente sono in maternità ma quando ricomincerò a lavorare dovrò appoggiarmi a mia madre Ennia che può darmi una mano. Per chi lavora gestire i bambini al tempo del Covid 19 è un grande problema. Chissà quando riapriranno le scuole…». Eleonora Armenzoni, impiegata al Centro Cardinal Ferrari, è fortunata perché ad occuparsi della piccola Noemi, quando lei è a lavorare, è il papà Salvo, momentaneamente a casa nel ruolo di mammo. «Sono fortunata perché se dovessi pagare una ragazza per occuparsi di mia figlia, tutto lo stipendio finirebbe nelle sue tasche. Mio marito non percepisce nulla (fino ad oggi non abbiamo neppure ricevuto il bonus di 600 euro) e quindi viviamo con un mutuo e un solo stipendio. Abbiamo una figlia con legge 104: stiamo facendo i salti mortali e tutto è troppo difficile».

Chi è preoccupatissimo per la riapertura dei negozi è Silvano Boccacci , parrucchiere: «Mia moglie è infermiera e momentaneamente, visto che non può tornare a casa per paura di contagiare me e nostra figlia, vive dai suoi genitori. Io spero che questo maledetto virus se ne vada velocemente. Se le scuole non riapriranno come faremo ad occuparci di Caterina?».