«Dopo un mese e mezzo è bello tornare a zappare»

ANTONIO BERTONCINI

Ieri è stato un po’ come il primo giorno di primavera per tanti dei 2.700 ortolani «fai da te», che trascorrono buona parte del tempo libero nella cura di un fazzoletto di terra di 50 metri messo a disposizione del Comune per la coltivazione di ortaggi destinati al consumo familiare.

Dopo un mese e mezzo di «ozio forzato» è arrivata l’ordinanza del presidente della Regione Bonaccini , ad autorizzare la coltivazione degli orti sociali nel comune di residenza, salutata come una specie di liberazione, pur nella piena consapevolezza che non si tratta di un «tana libera tutti», ma di una opportunità da cogliere con mille cautele.

E a tempo di record sono state rese note anche le disposizioni attuative del Comune di Parma, che, tramite il gestore ANCESCAO, ha autorizzato la rimozione dei lucchetti d’ingresso, con precise prescrizioni da rispettare: ingressi negli orari previsti e a giorni alterni fra i titolari di orti a numero pari e quelli a numero dispari; un solo socio per orto; mascherine per l’accesso e il transito nelle parti comuni, rispetto della distanza minima di due metri; chiusura rigorosa dei centri sociali annessi agli orti.

Da un primo tour nel giorno di esordio si può dire che gli ortolani sembrano attenersi rigorosamente alle disposizioni, con l’attenta vigilanza dei coordinatori, così come giudicano un male necessario per tutelare la loro salute il lungo periodo di chiusura.

Solo agli orti di via del Garda si è verificato lo sgradevole episodio di uno dei 500 coltivatori, ovviamente anonimo, che ha aggiunto al lucchetto esistente quello della sua bicicletta con la scritta «buffoni e ridicoli».

«Lo abbiamo semplicemente tagliato con un tronchesino – confermano il vicepresidente e tesoriere del circolo, Germano Montali e il coordinatore degli orti, Fernando Miele – e abbiamo aperto il cancello con un grande sospiro di soddisfazione da parte di tutti».

«La riapertura è un fatto molto positivo – commenta Miele – anche se partiamo ora con la semina, quindi il raccolto non sarà ottimale. Presto potremo attivare anche il nuovo impianto di compostaggio, bloccato dal coronavirus. Era il momento giusto per riaprire, altrimenti addio raccolto. Ma la prudenza è d’obbligo».

«Facciamo in tempo a rimediare – dice Gaetano Cimilluca, uno dei 30 agricoltori presenti fin dalla prima mattina – posdomani pianto i pomodori».

«Per far funzionare le cose occorre dedicarci molto tempo – afferma Germano Montali, mentre ci mostra soddisfatto il suo orto personale con carciofi, lamponi, viti e fragole – ma i conti sono in ordine, abbiamo acquistato diverse attrezzature ad uso collettivo, e siamo anche riusciti a mettere da parte qualche migliaia di euro in attività di beneficenza».

«Ultima in ordine di tempo – conferma il presidente del Circolo Luigi Bertagna, che ha partecipato ieri all’apertura ufficiale – la donazione di 500 euro consegnati all’associazione Alpini per l’acquisto di attrezzature sanitarie per il Maggiore».

Tranquilli e soddisfatti anche i coltivatori di viale Villetta, una struttura più raccolta, con una decina di persone armate di zappa, vanga e tanta buona volontà: Giuseppe ha salvato cipollotti, insalata e poco più, ma considera la riapertura «una liberazione», Arnaldo è felice anche se i piselli sono ingialliti:«ricominceremo – dice – da pomodori e fagioli», Fabio ha salvato insalata e spinaci, così come Piero, concessionario da vent’anni, che però invoca «un po’ più di chiarezza».

Ultima tappa, la Crocetta, dove gli appezzamenti sono 750, e i coltivatori all’opera sono oltre un centinaio, nel pieno rispetto delle norme dettate dal Comune.

«Si ricomincia da zero – è l’opinione di Walter Meloni che sta mettendo in moto la piccola motozappatrice – ma non vedevo l’ora: i pomodori li raccoglieremo in luglio, l’insalata la mangeremo fra 40 giorni e gli zucchini saranno pronti a giugno inoltrato. Ma va bene così».

«Era ora – annota Francesco Otello – oggi seminiamo, ma basta fare un po’ di movimento, e chi se ne frega se avremo meno ortaggi». «Ci sono alcune cose da rivedere, ma l’importante è aver aperto i cancelli», conclude saggiamente Luigi Rinaldi, consigliere degli orti della Crocetta.

«L’apertura è andata per il verso giusto – conclude Benedetto D’Accardi, coordinatore degli orti sociali e presidente di ANCESCAO – abbiamo affisso i cartelli con le linee guida in tutti gli orti e i presidenti si sono impegnati a far rispettare le disposizioni. Per sicurezza abbiamo anche dovuto chiudere bagni. Ma mi sembra che il clima sia decisamente positivo».