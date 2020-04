«Siamo bloccati qui. E nessuno ci aiuta»

MICHELE CEPARANO

Parmigiani bloccati e abbandonati dal 26 marzo in Colombia. Gianni Talignani e altre cinque persone della nostra città, ma ce ne sono altri in diversi centri colombiani, si trovano a Cartagena e non riescono a tornare in patria.

L'esplosione della pandemia li ha sorpresi infatti nella città del Sudamerica a quasi 700 chilometri dalla capitale Bogotà. A causa del Coronavirus, infatti, anche in Colombia l'isolamento è stringente e Talignani e gli altri possono lasciare raramente il loro alloggio, spiega l'uomo, «in pratica una volta alla settimana. Io, tra l'altro, sono qui da solo. Pensate un po' come mi posso sentire».

Ma all'incubo-pandemia, trovandosi tra l'altro in un Paese straniero, si è aggiunta, come spiega lo stesso parmigiano con amarezza, «la delusione di essere stati abbandonati dall'Italia». Talignani, che in città abita in vicolo Asdente, racconta di essersi rivolto all'ambasciata del nostro Paese, ma di essersi trovato di fronte a un muro di gomma. «Abbiamo provato a contattare il console onorario ma non abbiamo avuto risposte, l'ambasciata italiana a Bogotà, inoltre - spiega alla Gazzetta -, è chiusa. Abbiamo provato a mandare e-mail ma le risposte ottenute rasentano l'assurdità. Ad esempio, sul loro sito internet indicano voli di compagnie aeree non italiane a condizioni improponibili. Si tratta, inoltre, di compagnie che, essendo straniere, ovviamente danno la precedenza ai loro connazionali. Quindi, solo se restano posti, possono “infilare dentro” anche noi. Sono, infine, voli commerciali con prezzi alti e totalmente a nostro carico».

Ma siccome al peggio non c'è mai fine, le partenze dei voli sono tutte da Bogotà e «per chi, come noi, sta a Cartagena o in altre città colombiane, è impossibile arrivarci per la totale mancanza di trasporti». Talignani ne ha anche per la Farnesina. «Il ministero degli Esteri - riprende - ci ha proposto compagnie aeree italiane che non operano in Colombia ed oltre a questo non fornisce nessuna indicazione alternativa utile».

Esiste anche il problema che «qui in Colombia non si vive di aria e ci sono ormai anche problemi di sopravvivenza. Anche sotto questo aspetto siamo totalmente abbandonati in quanto le nostre istituzioni non si possono fanno carico di queste esigenze economiche. In pratica ci hanno detto di arrangiarc».

Se è vero, però, che gli italiani nelle difficoltà tirano fuori il meglio, l'amarezza resta enorme. «Devo dire - continua - che è decisamente triste dover rendersi conto di quale Paese siamo cittadini e di quale risposta riceviamo dalla nostra patria nel momento del bisogno e delle difficoltà. E pensare che i nostri governanti, come il ministro degli Esteri Di Maio dichiaravano “Li porteremo a casa tutti”. Sì, ma quando? E l'Alitalia? Perché la nostra compagnia di bandiera, che da anni sopravvive grazie ai prestiti che lo Stato, cioè noi cittadini, elargisce, cosa fa?»

L'unica certezza, per Talignani, che sta continuando a mandare in giro e-mail per smuovere le acque, per il momento è una prenotazione su un volo dell'Iberia, compagnia aerea spagnola, per il 2 giugno. «Forse ce la farò - conclude -. Speriamo di rivederci presto a Parma».