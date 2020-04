Biondi, figlio illustre della Lunigiana

LORENZO SARTORIO

Addio a Ernesto Biondi. Emblema della vitalità e della voglia di vivere, Ernesto, classe 1949, si laureò in Scienze politiche nel nostro Ateneo.

Da ragazzo, visse una lunga esperienza da scout-akela nel gruppo Scout Parma 3 al Corpus Domini. Uomo di sport, aveva praticato volley ed atletica, come pure, un'altra passione giovanile di Ernesto, fu la musica. Dopo la specializzazione alla Johns Hopkins University si recò in Sudan per un progetto del ministero degli Affari Esteri, quindi il ritorno a Bologna come consulente all’Unione Camere e a Parma all’Unione Industriali, per poi approdare alla Parmalat ad occuparsi di commercio estero.

In seguito ricoprì delicati incarichi in altre importanti aziende: Rizzoli Emanuelli, Costa d’oro, Gruppo Danone. Dopo la pensione ha proseguito la propria attività nel ruolo di consulente commerciale nel settore della grande distribuzione per diversi ed importanti marchi.

Appassionato di ballo liscio, non mancava di trascorrere parte delle vacanze estive nel buen retiro di Corniglio, tra bagni in piscina e lunghe passeggiate.

Era legatissimo alla famiglia: alla moglie Anna, ai figli Federico ed Alberto. Il primo, ingegnere aerospaziale in Francia, ed il secondo, architetto in Danimarca. Com'era pure molto legato alla mamma 98enne Francesca ed alle sorelle Tata e Paola. Di antica ed illustre famiglia originaria di Pontremoli, Ernesto, non aveva mai interrotto i legami con la «capitale» dell’ Alta Lunigiana, dove da bambino, trascorse le vacanze più belle. La sua capacità di rendersi immediatamente simpatico a chiunque e di farsi amici in ogni occasione, lo avevano profondamente ed affettivamente inserito nella comunità pontremolese. Non era raro, infatti, incontrarlo, all'ombra del «Campanòn» (simbolo di Pontremoli) seduto ai tavolini dell'antico «Caffè degli Svizzeri» o del «Bar Luciano». E tornava a Parma con la sua moto.

«Ernesto - ricordano gli amici ed il cognato Giuseppe - era l’emblema della vitalità e della voglia di vivere. Vivere appieno ogni attimo, in amicizia con se stesso e con gli altri. Siamo stati così ingenui da credere che la morte si sarebbe ricordata molto tardi di lui per una specie di rispetto per chi, della vita, non aveva buttato via un istante e se la meritava davvero tutta».