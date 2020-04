Collecchio, il virus rallenta

GIAN CARLO ZANACCA

COLLECCHIO Anche a Collecchio la situazione legata all’emergenza coronavirus sta migliorando.

Il Comune di Collecchio ha reso noto i numeri legati ai decessi nel comune pedemontano nei mesi di febbraio, marzo ed aprile.

In tempi di emergenza coronavirus i raffronti tra il 2019 ed il 2020 permettono di avere un’idea della dimensione del fenomeno, anche se non tutti i decessi che si sono verificati sono legati al Covid-19, si tratta, quindi, di una misura di grandezza relativa e non precisa, ma utile per avere un termine di paragone tra le due annualità.

Nel 2019 i decessi nel mese di febbraio furono 10, nello stesso mese di quest’anno sono stati 13.

A marzo nel 2019 si registrarono 14 decessi, nel 2020 sono stati 52. Ad aprile, i dati sono aggiornati fino al 20 di aprile, mancano gli ultimi 10 giorni del mese, i decessi nel 2019 furono 15, e sono stati 15 anche nel 2020.

I dati sono in linea con la curva che il grafico della pandemia ha registrato a livello regionale: dopo un avvio lento, la diffusione della malattia è stata virulenta, raggiungendo il picco.

Dopo le misure emergenziali anticontagio, ha registrato un periodo in cui si è assestata, per poi scendere lentamente. Da un grafico pubblicato dal comune inerente le chiamate al 118 si evince che nel mese di marzo l’epidemia ha avuto il suo picco con una frequenza altissima di chiamate, di ricoveri e, purtroppo, anche di decessi.

«Solo rispettando le misure anticontagio - ha rimarcato il sindaca Maristella Galli - e solo con uno sforzo ulteriore, possiamo e dobbiamo riuscire a far regredire il contagio. Ci aspettano ancora un paio di settimane di pieno rispetto delle regole condivise per poter sperare, con indispensabile cautela, di riprendere le nostre attività. È proprio nel ricordo di tutti coloro che ci hanno lasciato, nonni e genitori, che non possiamo permetterci di abbassare la guardia. A loro va il nostro affetto e la promessa della nostra perseveranza, in difesa dei tempi migliori che certamente verranno».

Il sindaco ha concluso rinnovando i propri i ringraziamenti a tutti gli operatori sanitari impegnati sul campo ad affrontare l'emergenza coronavirus e+ all’Assistenza volontaria di Collecchio, Sala e Felino per l’impegno profuso dai militi a fronte di momenti difficili in cui ambulanze e mezzi di soccorso sono stati determinanti per far fronte alla situazione.