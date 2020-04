L'oculista parmigiano in trincea all'ospedale di Manerbio

VITTORIO ROTOLO

Come gli altri medici che, nelle lunghe giornate dell’emergenza, mettono a repentaglio la propria salute per garantire speranze di guarigione (e di vita) a migliaia di pazienti, anche lui è da considerarsi un eroe.

Ma Enrico Groppi, oculista parmigiano in servizio all’ospedale di Manerbio, tra Brescia e Cremona, a pochi chilometri di distanza da Orzinuovi, una delle aree più colpite dalla pandemia in corso, fa una certa fatica ad accettare questo titolo.

«Mi sento piuttosto un soldato, arruolatosi in tempo di pace e consapevole del rischio cui va incontro» dice. Lui che, da oltre un mese e mezzo ormai, ha «smesso di fare l’oculista» per posizionarsi in trincea, chiamato a rafforzare il reparto di Medicina interna. Quello che, nella struttura ospedaliera di Manerbio, ha pagato più di tutti il conto di questa guerra, con sette medici (su dieci) contagiati.

«Molti commentatori storcono il muso, di fronte al termine guerra. Ma è ciò che stiamo vivendo, da quando tutta questa drammatica situazione ha avuto inizio» spiega il dottor Groppi. «Intorno alla metà del mese di marzo, proprio qui, a Manerbio, siamo arrivati a registrare circa 35 accessi al giorno, in Pronto soccorso. Tutte persone con sintomi riferibili al coronavirus. Un numero enorme - riflette Groppi -, considerato che il nostro è un ospedale zonale».

Più che per se stesso, la paura è per chi gli sta vicino. «Questa è una visione pienamente condivisa pure da mia moglie, medico rianimatore a Parma» afferma senza indugi. «Ogni giorno, il timore è legato al fatto di non sapere cosa porteremo a casa: figli e genitori anziani, potrebbero farne le spese».

Per un medico, non è mai umanamente possibile relazionarsi con un paziente in maniera fredda e distaccata. Ci sono storie, il più delle volte non a lieto fine, che lasciano il segno. Che solo a ripensarci, ti senti stringere un nodo in gola. «Abbiamo accolto un anziano signore, risultato positivo al virus - inizia a raccontare il medico parmigiano -: aveva con sé una fotografia. "Sta guardando la mia nipotina, vero?", si rivolse con un filo di voce all’infermiera. "È morta a gennaio, per un tumore al cervello". Quell’uomo - riprende Groppi - aveva smesso di lottare già ben prima di essere attaccato alla macchina dell’ossigeno. Se ne andò pochi giorni dopo. E non è stato il solo, purtroppo, a mostrarsi stanco di questa vita».

C’è però anche chi ce l’ha fatta. «Come una donna che ho visto la prima volta in Pronto soccorso e poi monitorata nei giorni successivi» ricorda. «Respirava a fatica. Nei suoi occhi, si leggeva il terrore. Io continuavo ad esortarla a non mollare. Lei non poteva parlare, ma a gesti si faceva capire benissimo. "Dottore, ma come può pensare che possa uscirne viva?", sembrava interrogarmi. Beh, l’ultima volta che l’ho incontrata respirava da sola. Ora sta meglio: presto, tornerà a casa».

Anche l’ospedale di Manerbio, negli ultimi giorni, ha cominciato a «respirare». «I casi, e di conseguenza gli accessi, si sono considerevolmente ridotti. Nei vari reparti abbiamo liberato diversi posti letto e molti pazienti, ormai guariti, sono stati dimessi. Certo, i livelli di attenzione restano alti. Anche noi, professionisti di altre specialità, continuiamo a fare i turni di notte, per aiutare i colleghi internisti appena rientrati dopo aver sconfitto il virus, ma che sono ancora un po’ debilitati». Ora che appare più disteso, possiamo ricordare al dottor Groppi il periodo in cui collaborava con la «Gazzetta di Parma». Sorride, il medico. «Mi occupavo di pallamano. Una passione. L’ho fatto fino agli inizi degli anni Duemila. Magari - rilancia - non appena mi metterò in pensione, se vorrete, torno a darvi una mano...». Quel momento è ancora lontano. Un nuovo turno in corsia, infatti, incombe già. In ospedale, a Manerbio, ci sono uomini e donne che hanno bisogno del dottor Groppi e delle sue cure, adesso.