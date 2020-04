L'operatrice sanitaria guarita: «Ho vinto la battaglia, ma la paura resta»

CRISTIAN CALESTANI

SISSA TRECASALI «Ho avuto tanta paura. Ci sono stati giorni in cui non sapevo dove fossi. Non riuscivo più nemmeno a parlare. È stata una battaglia durissima. La gioia più grande la prima telefonata con mio marito: abbiamo pianto, di gioia, entrambi».

Il racconto è quello di Cristina Ghidoni, 56enne di Sissa sopravvissuta al Covid-19 in uno dei territori comunali, quello di Sissa Trecasali, più duramente colpito dalla ferocia del virus nel Parmense.

«Mi sono ammalata il 24 di febbraio – racconta Cristina, operatrice socio sanitaria a Fontevivo -. Probabilmente il virus l’ho contratto lavorando. All’inizio i medici mi dissero che si sarebbe potuto trattare di una semplice influenza. Poi però sono stata sempre peggio».

Il 6 marzo la chiamata alla centrale operativa del 118 ed il trasporto in ambulanza all’ospedale Maggiore di Parma, vista la gravità della situazione.

«Mi hanno sottoposto ad una Tac e poi ricoverata – racconta Cristina -. Mi hanno messo il casco per l’ossigeno. I primi giorni di ricovero sono stati i più difficili. Stavo malissimo, facevo molta fatica a respirare, non riuscivo a parlare. Non capivo dove fossi finita. Al mio fianco, al padiglione Barbieri prima e alla clinica medica poi, ci sono stati medici, infermieri ed operatori straordinari. Persone che non mi hanno mai fatto sentire sola, mi hanno incoraggiata. A loro va il mio ringraziamento per la professionalità e l’umanità dimostrati nei miei confronti». C’è un momento che Cristina ricorda con grande emozione: la prima telefonata, dopo il ricovero, con il marito Massimo Delgrosso. «Lui veniva contattato ogni giorno dal personale medico – ricorda – per sapere come stessi, per sapere se fossi ancora viva. La situazione era molto seria. E così quando finalmente abbiamo potuto parlare al telefono abbiamo pianto di gioia appena abbiamo sentito l’uno la voce dell’altra».

Dopo la dimissione dal Maggiore Cristina ha trascorso la quarantena al Baistrocchi di Salso. Quindi la gioia per il doppio tampone negativo e il ritorno a casa, a Sissa, appena prima di Pasqua al fianco del marito Massimo con il quale ha avuto un figlio: Simone, 35 anni.

«Resta una grande paura – confida ancora Cristina-. L’altro giorno per la prima volta sono uscita di casa, ma per ora lo faccio con il terrore del ricordo di quello che ho passato e di quello che in generale è accaduto nel nostro paese, Sissa, dove tante persone ci hanno lasciato a causa di questo tremendo virus».