Paola Bellini: «Per l'anagrafe sono morta una settimana fa»

CHIARA POZZATI

«Sono sopravvissuta al Covid, ma non all’anagrafe: per errore sono morta la settimana scorsa». Passata la tempesta, ha una gran voglia di riderci su Paola Bellini, 57 anni, infermiera strumentista del Maggiore, che ieri mattina, per puro caso, ha scoperto della sua dipartita burocratica.

«Attorno alle 9,30 ho chiamato il mio medico per chiedergli delucidazioni in merito a un farmaco che assumo abitualmente - riavvolge il nastro la donna -. Ci conosciamo da trent’anni, ho colto subito lo stupore nel suo tono quando ha sentito la mia voce. Mi ha chiesto due o tre volte se fossi proprio io». «L’ho sentito titubante, confuso e non riuscivo a capire perché: così mi ha spiegato di aver ricevuto un certificato ufficiale che attestava il mio decesso e che sanciva l’annullamento del mio nome fra i suoi pazienti. Una prassi, per l’appunto, legata alle comunicazioni ufficiali che vengono fatte in caso di morte di una persona, ma che certo non si aspettava legate alla sottoscritta». La notizia del trapasso dell’infermiera, originaria di San Secondo ma a Parma da oltre quindici anni, ha lasciato di sale il medico: «Mi ha detto di essere rimasto sgomento, più che altro perché ho una salute di ferro: non ho mai avuto particolari problemi. Ha detto che sperava si trattasse di un errore dettato dalla mia volontà di cambiare professionista, ma ha anche temuto il peggio». Così da martedì scorso a ieri Paola è semplicemente deceduta. Per l’Ufficio anagrafe del Comune di Parma, per l’Ausl («ora mi spiego perché non riuscivo ad accedere al mio fascicolo elettronico personale»), fin per l’Azienda Ospedaliera: «Ho chiamato tutti e da tutti ho ricevuto la medesima risposta: risultava la mia morte». Per tutta la mattina Paola è rimasta al telefono e ha scoperto l’arcano: «Si è trattato di un errore dell’Ufficio anagrafe, un numero sbagliato del codice fiscale. In effetti sono giornate dense per tutti, e loro sono stati carinissimi: mi hanno "resuscitata" con tante scuse». Così, una volta "riesumata", Paola si è concessa più di una battuta ironica col suo compagno in primis, e con gli amici poi: «Vorrei fosse chiaro che non c’è nessun intento polemico, nel mio voler raccontare questa storia - assicura la diretta interessata -. Dopo tutto il dolore e gli sforzi di questo momento delicatissimo per il mondo intero, credo che ridere faccia bene. Mi occupo degli strumenti in sala operatoria, collaborando coi chirurghi. Non faccio parte dei reparti dedicati totalmente agli ammalati di Coronavirus, ma mi è capitato di assistere a operazioni che riguardavano anche loro. Tutti ci sentiamo parte della famiglia ospedaliera e tutti stiamo dando il meglio per arginare questa situazione. La tensione è pesante per tutti». Ma certo lo smalto non le manca: «Mettiamola così a volte una mela toglie il medico di torno, altre volte il medico è una mano santa».