Tamponi, Fabi: «Analisi più veloci, recupereremo i ritardi»

PIERLUIGI DALLAPINA

Un cambio di passo, per tagliare le gambe al virus e spezzare così la catena del contagio. Il commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera e dell'Ausl, Massimo Fabi, promette di recuperare i ritardi e i disservizi sui tamponi, grazie ad uno stravolgimento del modello organizzativo dedicato alla prevenzione del contagio. «A Parma, a marzo, è stato deciso di andare a domicilio. Non c'erano ancora i drive through, per fare i tamponi in auto. Questo modello è stato sviluppato a partire dalla seconda metà del mese di marzo ed è quello che ci farà fare il salto di qualità». Intanto la Regione interviene nuovamente sulle procedure da seguire per limitare il più possibile le occasioni di contagio negli appartamenti, e di conseguenza anche nei condomini.

Tempestività della diagnosi, isolamento stretto in strutture di accoglienza alternative al domicilio se questo non può garantire le condizioni di isolamento sicuro e tempestiva conferma diagnostica della guarigione. Questi sono i punti cardine da seguire contro il virus.

CAMBIO DI PASSO A PARMA

«Stiamo rapidamente modificando il modello organizzativo per renderlo più agile, più snello, più vicino alle esigenze dei medici di medicina generale e più vicino alle esigenze dei cittadini», assicura Fabi, parlando proprio dei tamponi. «Ci sono stati dei ritardi che sicuramente andremo a colmare con questo nuovo modello, che è già operativo e che metteremo a sistema la prossima settimana, ma che sta già dando risultati. Ci prenderemo in carico anche i casi pregressi che non hanno ricevuto risposta». Una buona notizia per le persone che restano in attesa, magari anche con la febbre.

DIAGNOSI TEMPESTIVE

La Regione ha stabilito che tra la segnalazione dei sintomi e l’esecuzione del tampone naso-faringeo al caso sospetto e ai contatti stretti sintomatici deve passare il minor tempo possibile, per avviare, in caso di positività, il protocollo terapeutico e di monitoraggio definito a livello regionale.

La Regione ribadisce la necessità di eseguire tempestivamente i tamponi, sia per verificare la positività, sia la guarigione, a maggior ragione nel momento in cui si preparano a ripartire le attività.

ISOLAMENTO SICURO

Per spezzare la catena del contagio in famiglia viene prevista la verifica sul posto dell’adeguatezza dell’appartamento in cui le persone devono trascorrere la quarantena. Nel caso in cui non ci fossero le condizioni, verrà avanzata la proposta di strutture alternative e adeguate in cui svolgere il periodo di isolamento fino alla completa guarigione con doppio tampone negativo.

A tal proposito, la proposta di collocazione in struttura alberghiera sarà accompagnata da un modulo di consenso informato da far sottoscrivere anche in caso di diniego. La Regione prevede inoltre il continuo monitoraggio delle persone in quarantena (ovunque siano collocate), la collocazione negli alberghi anche per i pazienti dimessi dall’ospedale che, clinicamente guariti, non possono rientrare al domicilio per svolgere la quarantena in attesa dei due tamponi previsti per la definitiva guarigione. E proprio per dare risposta a questa esigenza, la Protezione civile sta predisponendo una convenzione con Federalberghi.

LA CURA A DOMICILIO

«Un percorso attivato da tutte le Aziende sanitarie - sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - che ha coinvolto i medici curanti, i Dipartimenti di sanità pubblica e di cure primarie, le Unità speciali di continuità assistenziale, gli specialisti. In questo modo siamo riusciti a ridurre i nuovi contagi e ad aumentare il numero di persone che guariscono ricevendo cure e assistenza nel proprio domicilio. Ma adesso, che ci si appresta ad entrare nella fase di ripartenza, a maggior ragione c’è bisogno - spiega l’assessore - di fare un ulteriore passo avanti, intervenendo sui contagi domestici, uno dei fronti caldi dell’emergenza. Lo facciamo dando un’ulteriore stretta su esecuzioni tempestive dei tamponi, anche per confermare la diagnosi di guarigione e quarantena sicura in strutture di accoglienza adeguate».