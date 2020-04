Addio a Adriano Bocchi, l'imprenditore che trasformava il cartone in oro

MICHELE DEROMA

FONTANELLATO «Chiunque abbia varcato la porta del suo ufficio, ha sempre detto di essere stato accolto da un sorriso», racconta Fabrizio, il figlio di Adriano Bocchi. «I suoi occhi azzurri apparivano severi: ma conoscendo meglio mio padre, si scopriva che erano semplicemente concentrati su ciò che andava fatto, e su come farlo al meglio».

Con una passione straordinaria, figlia di quel suo carattere tanto focoso e genuino quanto generoso, che portava Adriano a considerare la sua Scadif una grande famiglia: non soltanto un’azienda di successo, leader nel settore degli imballaggi in cartone ondulato, e protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi anni.

Bocchi è spirato giovedì alla casa di cura Città di Parma, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni per continuare la propria lotta contro una grave malattia che lo aveva colpito anni fa, contro la quale combatteva con una straordinaria forza di volontà. Quella che, spiega il figlio Fabrizio «gli permetteva di essere presente il lunedì, negli uffici della propria azienda, soltanto poche ore dopo aver concluso un ciclo di terapia».

Nato il 6 gennaio del 1941 a Porporano, Adriano Bocchi entrò a soli 17 anni nell’officina meccanica della Barilla di Parma. Secondo Fabrizio, per il padre «il periodo lì trascorso rappresentò una scuola di vita e di lavoro, capace di insegnargli la tenacia di guardare avanti». Al termine della propria esperienza di quindici anni in Barilla, cominciò a lavorare in due aziende attive nel settore dell’imballaggi, tra cui la Scadif, piccola ditta di Parola di cui, nel 1982, lo stesso Bocchi acquisì alcune quote, prima di rilevarla completamente nel 1990.

Fu l’alba della carriera imprenditoriale di Bocchi, caratterizzata da un binario parallelo, su cui Adriano, secondo il figlio Fabrizio, operava «per spingere se stesso e trascinare chi gli stava intorno, come lui stesso amava dire». Su quel binario si univano «l’orgoglio di chi ha fatto e l’ambizione di chi vuole fare», i sentimenti che Bocchi provava e ritrovava nella dedizione dell’amata moglie Angela e nell’incoraggiamento di Marcello e Fabrizio, i due figli che hanno sempre alimentato con coraggio la voglia di andare avanti insieme, nell’azienda di famiglia.

A loro, Adriano ha insegnato la passione smisurata per il lavoro: una passione per cui, racconta Marcello, «abbiamo discusso e litigato spesso, anche a causa dei nostri caratteri molto simili e focosi. Ma dopo soltanto mezz’ora finiva tutto, e tra di noi c’era soltanto la voglia di vederci, stare insieme e abbracciarci».

Delle sfide che «Adriano affrontò con coraggio», parlò anche il presidente dell’associazione culturale Parma Nostra, Renzo Oddi, nel 2018, consegnando a Bocchi il premio Sant’Ilario. «Furono la sua costanza e l’impegno, a permettergli di ottenere risultati importanti». E delle grandi qualità, umane e imprenditoriali, di Adriano Bocchi, parla anche Cesare Azzali, direttore dell’Unione parmense degli industriali: «La sua scomparsa porta profonda tristezza, perché Adriano era una persona di grandi valori. Aveva tratti di sensibilità, attenzione alle persone e positività, elementi che rendono le persone che li incarnano, dei veri punti di riferimento: ma Adriano era soprattutto una bella persona e un ottimo imprenditore, che ha creato le condizioni per sviluppare nel migliore dei modi una splendida azienda».

Anche il comitato di Fontanellato della Croce rossa italiana ha voluto rendere omaggio a Bocchi, ricordandone «la generosità che ci ha permesso, in questi tempi di emergenza, l’acquisto di un importante strumento per la sanificazione dei nostri mezzi».

Tra le passioni dell'imprenditore c’erano «il mare e le emozioni delle onde e delle avventure», spiega il figlio Fabrizio: «Quelle emozioni che mio padre esternava sempre con grande semplicità, apparendo sempre come una persona sanguigna e autentica». I funerali di Adriano Bocchi si svolgeranno in forma strettamente privata.