Aldo, l'eroe dalle cento primavere ha sconfitto il virus

ISABELLA SPAGNOLI

La notizia arriva con la stessa potenza di un fuoco d’artificio da Roberto Tamborlani, dipendente dell’Assistenza pubblica di Colorno. È quasi incredulo: «Sto riportando a casa un signore di 100 anni che ha vinto il Covid-19! È appena uscito dall’Ospedale», esulta. Vestito da astronauta, protetto da tuta, mascherina, guanti e altri accessori anti virus, Roberto, sorride con gli occhi.

«È miracolosa la guarigione di Aldo Furlotti. Medici, operatori e noi della Pubblica siamo felicissimi, non ci sembra vero», afferma. Caricato sulla barella l’eroe dalle cento primavere (le cui gambe tremano un pochino) si parte, puntando il navigatore verso casa. Sciolto il ghiaccio iniziale, Aldo comincia a chiacchierare con Roberto.

«È felice di essere stato dimesso e di tornare dai suoi cari?», domanda l’«astronauta». «No, non ha detto bene: sono felicissimo», risponde il paziente che paziente non è più. Un solo momento di smarrimento lungo il viaggio: «Voglio tornare dalla mia mamma» sussurra Aldo. Ma arrivato a casa riprende subito lucidità circondato dall’amore della famiglia che l’aspetta.

La figlia Patrizia accoglie il suo papà felice come non mai: «Dopo le preoccupazioni iniziali, io e mia sorella Marzia sapevamo che sarebbe tornato dall’ospedale. Lui è una roccia, un uomo come non esistono più. È entrato al Maggiore lunedì di Pasquetta con la febbre molto alta e faticava a respirare. Nessuno di noi in famiglia si è ammalato e ancora oggi ci chiediamo come il Coronavirus abbia potuto aggredirlo. Ogni giorno i medici ci tenevano informati, fortunatamente non è mai stato intubato, piano piano si è ripreso da solo».

Le figlie raccontano la storia di questo straordinario papà che ha compiuto 100 anni il 4 gennaio e lo descrivono come un parmigiano tutto d’un pezzo, un lavoratore instancabile che ha dedicato tutta la vita alla famiglia e al lavoro. «Iniziò a faticare nelle stalle, in campagna, quando era solo un ragazzo - spiega Patrizia -. Poi venne in città e fu assunto come operaio, prima in una ditta di cucine, poi in una pelletteria. Successivamente lavorò come ortolano e alla fine aprì un laboratorio di astucci per bigiotteria, insieme a me, che rimase aperto per 17 anni».

Sposato con Fernanda, che ha spento 86 candeline, Aldo, arrivava a casa la sera, senza mai lamentarsi della stanchezza che invece era tanta. «Non si concedeva mai una sosta al bar, non aveva vizi, non ha mai tolto alla famiglia un solo centesimo».

Aldo viene descritto dalla famiglia come un uomo simpatico che rema controcorrente. «Non riesce a dormire? Nessun problema: si alza a mezzanotte e mette sul fuoco la macchinetta del caffè. Dopo averlo bevuto torna a letto e si addormenta subito. Gli altri anziani stanno a dieta? Lui invece mangia di tutto; il suo piatto preferito? Le patatine fritte».

Scampato alla guerra, Furlotti, ha scritto anche un libro di memorie in cui viene descritta quell’amara esperienza. «Non lo abbiamo ancora pubblicato, un domani chissà», aggiungono i familiari. Sopravvissuto al conflitto e al Covid-19, Aldo, siede, oggi, sereno accanto alla moglie e ai suoi parenti (è nonno di tre nipoti e di due bisnipoti, il terzo è in arrivo).

Una bella partita a carte con il genero gli fa spuntare il sorriso. «Sta bene adesso?», gli chiediamo. «A parte un po’ di mal di schiena tutto a posto», risponde felice. E a vederlo nessun dubbio: ha vinto lui.