App Immuni, Buratti: «Nessun rischio per la privacy»

LUCA PELAGATTI

Di fronte ad uno tsunami, si sa, ci sono pochi strumenti per difendersi. Il primo, ovvio, sarebbe, un muro che protegge dall'onda anomala. Il secondo, meno concreto ma in assenza del muro altrettanto utile, un sistema che avvisa tempestivamente del pericolo. Permettendoci di prendere contromisure.

Ma perché in questa primavera senza mare e senza spiagge parliamo di tsunami? Perché l'emergenza Covid che ci troviamo a vivere assomiglia molto, purtroppo ad un maremoto. Da cui proteggersi non è per nulla facile. E se il muro difensivo è solo il vaccino (ancora lontano da immaginare) ecco allora che si può pensare di sfruttare il sistema di emergenza. Che nella nostra epoca per forza di cose deve sfruttare la tecnologia.

In questo caso una applicazione da scaricare sul cellulare che, silenziosamente, tenga d'occhio quello che ci accade intorno. E ci aiuti a sapere in tempo reale se stiamo rischiando. E non a caso le hanno dato un nome suggestivo: «Immuni».

Ma come può farlo? Come funziona? E soprattutto, timore condiviso da molti, il cellulare non diventerà una specie di grande fratello impiccione che ci controllerà svelando ogni segreto della nostra vita?

«In questo senso possiamo stare tranquilli - spiega Roberto Buratti, responsabile Area sistemi informativi e Innovazione dell'Unione Parmense degli Industriali. - L'Unione Europea ha fissato per tempo le regole per il rispetto della privacy e a queste regole gli stati membri sono tenuti ad attenersi rigidamente». E senza entrare nei meandri della tecnologia due cose si possono spiegare: non verremo geolocalizzati per essere spiati. E i dati verranno gestiti in maniera omogenea: senza timore di forzature.

«Ognuno di noi avrà la possibilità, non appena il sistema sarà definito e avviato, di scaricare sul proprio telefono una applicazione che in pratica creerà un indirizzo IP come quello che identifica tutti i dispositivi connessi a Internet. Si tratterà di un codice temporaneo; e sulla base delle nuove regole definite negli scorsi giorni, tutto questo verrà conservato dentro il nostro cellulare». E ancora, sempre per semplificare, questo significa che non verremo controllati da lontano. Ma solo messi in condizione di sapere se abbiamo avuto contatto con qualcuno a rischio.

Ma come è possibile? In una maniera in apparenza complessa. Ma in realtà molto semplice.

Il nostro cellulare, senza che ce ne accorgiamo dialogherà infatti con gli altri apparecchi per mezzo del sistema bluetooth senza fare caso a dove siamo. Ma piuttosto chi abbiamo incontrato.

«Il nostro telefono - prosegue Buratti - se incontrasse, a distanza contenuta, il telefono di qualcuno che per qualunque motivo possa essere ritenuto a rischio ci manderà un alert, un messaggi, dicendoci cosa è accaduto. E avvisandoci di prendere contatto con le autorità competenti, con il miedico, insomma, con chi deve gestire la situazione».

Ma senza, dettaglio non trascurabile, dirci chi è quella persona (o di chi è quel telefono, se preferiamo) e perché ha fatto scattare l'applicazione.

Si tratta, come è facile capire, di un modo per avvisarci di un potenziale rischio senza diffondere notizie personali o senza che, appunto, nessuno metta il naso negli affari nostri. «Sarà l'app nello smartphone a tenere traccia, in forma del tutto anonima, delle persone con cui siamo venuti in contatto. E nel caso in cui una di queste sia diventata positiva e, quindi, il suo stato sulla sua app passi, giusto per capirci da verde a giallo a rosso in relazione alla sua situazione sanitaria, il nostro telefono ci avviserà dicendosi semplicemente che qualcuno delle persone che abbiamo incontrato a propria volta è entrato in contatto con il Covid».

Saremo noi allora sulla base di quanto indicato dalla applicazione a dove prendere contatto con in medico o un tecnico ed eventualmente chiedere di essere sottoposti a un tampone o ad un test. Oppure collocarci in quella che viene ormai comunemente chiamata «quarantena fiduciaria».

L'altra cosa da sapere dell'applicazione per il cellulare Immuni è che il telefono terrà nella propria memoria i codici di chi incontreremo, ad una determinata distanza e per un periodo minimo di tempo, solo per due settimane. Dopo quella data il tutto verrà cancellato. Per tranquillizzare ancora una volta i molti che hanno sollevato obiezioni sulla privacy e sulla occhiuta osservazione dei nostri comportamenti.

Basterà tutto questo per evitare il ripresentarsi del virus e sconfiggere la pandemia? Certamente non sarà sufficiente. Per farlo occorrerà che il vaccino tolga di mezzo per sempre il Covid ma almeno potrà essere uno strumento rapido ed efficace per metterci nelle condizioni di sapere se abbiamo incontrato il virus. Che a differenza dello stunami non si vede. Ma può essere ugualmente pericoloso.