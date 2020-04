Fabi: «A maggio raddoppiano i tamponi analizzati ogni giorno»

PIERLUIGI DALLAPINA

È stato come uno tsunami: improvviso e devastante. «Nel Parmense la pandemia ha avuto un impatto violentissimo», ammette Massimo Fabi, commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera e dell'Ausl, che dopo le difficoltà iniziali, assicura che il sistema sanitario è pronto ad affrontare la cosiddetta fase 2. Come? Rendendo più rapide le cure a domicilio e la somministrazione dei tamponi, raddoppiando la capacità di analizzare i tamponi stessi e facendo uno screening a tappeto su tutti gli anziani delle case protette.

Quando è scoppiata la pandemia ci sono stati ritardi nell'analizzare i tamponi? Come si pensa di risolvere il problema?

«All'inizio dell'epidemia, il laboratorio di igiene dell'Università, a cui deve andare un grande ringraziamento, riusciva a processare 100 tamponi al giorno, poi è arrivato a 300. Grazie agli investimenti in tecnologie, ora abbiamo una capacità di refertazione pari a 600 tamponi al giorno. A fine mese potremo contare su un'altra tecnologia, che porterà la capacità di refertazione a 900 tamponi. A metà maggio è poi previsto l'arrivo di un altro estrattore in grado di processare, da solo, 1000 tamponi al giorno. In pratica, saremo in grado di raddoppiare la nostra capacità di analisi».

A Parma la mortalità da coronavirus è più alta rispetto ad altre province della regione?

«L'indicatore di letalità è condizionato dal numero dei nuovi casi, cioè dalla capacità di eseguire e processare i tamponi. Una capacità che, nel mese di marzo, è stata imparagonabile tra Reggio Emilia e il territorio di Parma e Piacenza. Ad esempio, dal 3 al 12 aprile noi abbiamo avuto 482 casi di positività, mentre Reggio, città in cui l'epidemia ha avuto un impatto minore, ha avuto 1.184 casi».

Perché a Reggio sono stati analizzati molti più tamponi?

«A Reggio hanno fatto un investimento per rendere autosufficiente il loro laboratorio, investendo in un estrattore che da noi arriverà a metà maggio. Ricordo che Parma e Piacenza gravavano sul laboratorio di Parma, su quello dell'istituto di zooprofilassi di Pavia e su altri laboratori regionali».

L'aver analizzato meno tamponi può aver influito sulle capacità di cura?

«Tutti i nostri pazienti sono stati gestiti correttamente. Le diagnosi cliniche sono state fatte con una tac, che dimostrava che le persone ricoverate avevano una polmonite interstiziale, e poi con esami successivi che confermavano che quella era una malattia da coronavirus. È però il tampone che, in base ai criteri dell'Istituto superiore di sanità, consente di classificare la malattia da coronavirus. Insomma, è una questione più amministrativa che clinica».

Quindi, quanto è stato letale il Covid-19 nel Parmense?

«Se consideriamo i deceduti per Covid non sul numero di tamponi, che è variabile, ma su un dato omogeneo per tutti, cioè ogni mille abitanti, vediamo che la mortalità per coronavirus a Parma è di 1,2 morti per mille abitanti, a Piacenza 2,5, a Reggio 0,7 e Modena 0,4. Questi sono dati fino al 2 aprile. In pratica, dove è arrivata prima, l'epidemia ha prodotto più ricoveri e più situazioni gravi e questo ha comportato un aumento di decessi».

Se si fossero fatti più tamponi si sarebbero potute salvare più vite?

«Il livello di cura da Piacenza a Modena è stato omogeneo. Nel diminuire il numero dei ricoveri e degli accessi al pronto soccorso, durante un'epidemia che si è spostata da Ovest a Est, sono state le misure di distanziamento sociale, non la quantità di tamponi eseguiti. I tamponi sono invece necessari per valutare, all'interno delle case protette o delle famiglie, quanto ha circolato il virus, chi è positivo e come agire con misure di isolamento. Il tampone vale come prevenzione, mentre è la clinica che ci deve indicare la cura».

Rispetto a inizio marzo, quando la pandemia ha cominciato a travolgere il territorio, com'è cambiata, se è cambiata, la lotta al contagio? Come vengono scoperti e curati i nuovi positivi al virus?

«Ora dobbiamo andare a casa delle persone in tempi rapidi, entro tre giorni dall'esordio dei sintomi, fare subito il tampone e avere l'esito il giorno dopo, dare la terapia ed organizzare l'intervento a domicilio. Se non è possibile il distanziamento all'interno della propria casa bisogna prevedere la sistemazione in albergo. Sia per chi rimane a casa che per chi va in hotel va previsto un monitoraggio costante, sia telefonico che di persona, per tenere sotto controllo l'evolversi della malattia. Per i casi più gravi occorre invece concordare il ricovero ospedaliero direttamente con il reparto, senza passare dal pronto soccorso».

Il contagio in famiglia resta un fronte caldo, ma spesso i medici hanno avuto difficoltà nell'organizzare il percorso di cura. Come pensate di rendere più immediato il rapporto con i pazienti sospetti positivi?

«Da una decina di giorni abbiamo distribuito ai medici di famiglia una scheda di rilevazione, molto più agile nella sua compilazione, in base alla quale devono comunicare gli elementi di carattere clinico e anche sociale, per capire se l'abitazione dei malati permette di rispettare i criteri di distanziamento sociale necessari».

Questa scheda è già stata provata da qualche medico?

«Abbiamo già ricevuto un centinaio di segnalazioni in cui il medico di famiglie chiede il tampone a domicilio oppure l'intervento delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale, che si recano in loco per fare il saturimetro, verificare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e le condizioni generali della persona. Nei casi più complessi viene richiesto, come supporto al medico, l'intervento delle Unità mobili, che operano sul modello di quelle già operative nelle case di residenza per anziani. Nel caso in cui fosse necessario il ricovero, il paziente verrà ricoverato direttamente al Barbieri, cioè l'ospedale Covid 1, senza passare dal pronto soccorso».

Diversi medici di famiglia hanno lamentato difficoltà di comunicazione con gli specialisti. Come pensate di risolvere questo problema?

«Con i 400 medici di medicina generale andremo a condividere un nuovo modello di rapporto, che prevede la creazione di un numero unico per gestire gli interventi a domicilio. Al momento, invece, ogni medico di famiglia ha a disposizione i numeri diretti dei medici degli ospedali Covid. Il numero unico sarà uno strumento più semplice».

Un altro fronte caldo della lotta al contagio sono le cra, le case di residenza per anziani. Quali azioni sono state avviate per scongiurare nuovi focolai?

«Entro la prossima settimana completeremo l'esecuzione dei tamponi su tutti gli ospiti delle cra del territorio. I tamponi verranno fatti anche a chi non ha sintomi riconducibili al coronavirus. Al momento, su 130 cra recensite, abbiamo già eseguito screening ecografici a oltre 700 persone ospitate in 62 case di residenza. In più sono stati fatti dei sopralluoghi, da parte dei medici di sanità pubblica, per verificare l'organizzazione del distanziamento sociale, la presenza dei dispositivi di protezione e il loro corretto utilizzo. Abbiamo già fatto 980 tamponi».

Il peggio sembra essere passato. Ma qual è stato il momento peggiore dall'inizio della pandemia?

«Attorno alla metà di marzo ci sono stati momenti in cui di notte non abbiamo dormito. Al pronto soccorso abbiamo avuto picchi di accesso tra le 150 e le 170 persone al giorno e il sistema ha retto grazie allo sforzo eroico del pronto soccorso. Ma non va dimenticato che in poco tempo siamo riusciti a mettere a disposizione, tra pubblico e privato, circa 1.200 posti letto».