Famiglie in difficoltà: polemica tra Comune e Alternativa

SORBOLO MEZZANI «Alternativa» furente contro l’assessore ai servizi sociali Sandra Boriani e l’amministrazione tutta. Con un comunicato stampa il gruppo consiliare di minoranza parla di «presunta mancanza di assistenza a diverse famiglie in difficoltà economica a causa della situazione emergenziale dovuta al Covid-19». L'assessore Boriani replica così: «Strumentalizzazione politica inopportuna e irresponsabile».

La querelle inizia così: «La nostra capogruppo Francesca Bottazzi - si legge nel comunicato di «Alternativa» - ha raccolto la testimonianza di gruppi numerosi di famiglie con neonati e donne incinte di Mezzano Superiore, frazione dimenticata dal Comune: stanno morendo di fame. Le hanno inoltre riferito di aver chiesto assistenza al Comune e di essere stati inascoltati. “Alternativa” si domanda come ciò sia possibile, dato che tutto dovrebbe essere monitorato dall’assessore Boriani, che pare essere maggiormente interessata a ripianare il buco da 1 milione e mezzo creato dalla mala gestione (mal controllo) della casa di riposo Ad Personam. Considerata la personalizzazione della pagina Facebook, un sito istituzionale che non assicura la trasparenza amministrativa e che non tutti hanno accesso a Internet o sanno utilizzarlo (specialmente la popolazione anziana), se a Sorbolo Mezzani, che si vanta delle piste ciclabili e delle scuole innovative, qualcuno non ha cibo, allora forse dovremmo essere qualificati come “Comune in via di sviluppo”».

Articolata ma decisa la replica alle accuse della Bottazzi. «Spiace dover constatare - dichiara l'assessore Sandra Boriani - intanto, che la capogruppo di minoranza Bottazzi non è molto informata allorquando qualifica l’Asp Ad Personam come “la casa di riposo di Sorbolo“, quando dovrebbe sapere che l’anzidetta azienda, ben lungi dal poter essere identificata in questi termini (forse si confonde con la nostra Cra di Sorbolo), è nata dall’unificazione delle due originarie aziende di servizi pubblici Ad Personam di Parma e San Mauro Abate di Colorno. Questo Comune, per quanto attento alle sue sorti gestionali e impegnato unitamente agli altri enti soci, ne detiene, in termini di partecipazione, una minima percentuale, di poco superiore al 5%, in alcun modo connessa alle pesanti perdite di esercizio, che traggono origine da fenomeni che prescindono dall’azione di questo Comune. Quanto all’asserita esistenza di così tante famiglie in stato di disperazione a Mezzano Superiore, forse Bottazzi non sa che la macchina amministrativa non si è mai fermata, i servizi sociali continuano, sia pur con modalità diverse, ad essere accessibili tutti i giorni e a tutte le ore, che stanno inoltre intercettando una moltitudine di famiglie in difficoltà e che, qualora le cose stessero effettivamente nei termini descritti, il Comune ne avrebbe avuto conoscenza diretta, non solo a cagione della costante presenza degli amministratori radicati nel territorio, ma anche per il fatto che l’applicazione degli aiuti alimentari disposti dalla recentissima ordinanza della Protezione civile - della quale forse la capogruppo non è altrettanto informata - ha comportato che i nostri operatori dedicati entrino a contatto diretto, tutti i giorni, con decine di famiglie bisognose all’interno del territorio (al momento sono state presentate oltre 200 domande di aiuto). Per tali ragioni- continua la Boriani - è palese la strumentalizzazione politica, decisamente inopportuna e irresponsabile, in un momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando oltre che irrispettosa nei confronti dell’operato - e lei potrebbe prenderlo come esempio - che tanti volontari stanno svolgendo quotidianamente per la nostra comunità e che ancora una volta ringraziamo».

r.c.