La voce di Antonia ora canta con gli angeli

ISABELLA SPAGNOLI

«Quell’abbraccio di mia figlia come stretta inondata di lacrime dei salici piangenti che con affetto ricamavano le nostre disperazioni lungo il giardino che dalla casa richiamavano le preghiere di un Dio avvolto da una luce e dalla Speranza di una vita ancora imperitura». Antonia Ferrari scrisse questa poesia per l’amata figlia Elena che oggi ha deciso di pubblicarla accanto alla foto della mamma volata in cielo a soli 64 anni.

«Mia madre era una persona eccezionale. Io e lei eravamo complici: ci chiamavamo Thelma e Louise. Non era solo una mamma, ma un’amica, un esempio da seguire, l’unico modello possibile. Da oggi sarà il mio angelo custode, mi conforta sapere che potrà cantare serena in mezzo agli angeli». La voce di Antonia la conoscevano bene a Parma. A lungo corista della Corale Verdi (dove è stata anche consigliera), non aveva mai smesso di studiare musica: era una perfezionista, adorava il canto e tutto ciò che ruotava intorno all’arte. Professoressa di religione, suonava anche il pianoforte, trascorreva giornate intere perdendosi fra le amate note. La ricorda Andrea Rinaldi, fino allo scorso anno presidente della Corale Verdi: «Antonia non è stata solo una validissima corista, ma anche la mia segretaria personale. Aveva talento e una forza d’animo eccezionale. È sempre venuta alla Corale, anche debilitata dalla malattia. La fede l’ha aiutata moltissimo e nonostante la sofferenza, amava tanto la vita. Si era iscritta al Conservatorio di Reggio per acquisire maggiori conoscenze musicali. Non si fermava mai».

L’amico Claudio Mendogni, per tanto tempo anima e cuore della Corale Verdi, ricorda che la sua cara amica frequentava anche la scuola di giornalismo. «Antonia era instancabile – aggiunge -. Aveva un cuore d’oro. Era sempre la prima a fare offerte per gli eventi di beneficenza che organizzavo. Il 13 gennaio non mancava mai al concerto di Sant’Ilario organizzato alla chiesa dell'Annunziata. Aveva un buon orecchio e un’immensa sensibilità. Verdi e Puccini erano i suoi preferiti».

L’amico fraterno Lorenzo Sartorio ha un ricordo dolcissimo di Antonia: «Un vulcano di energia. Con lei perdiamo un’artista onesta e cristallina, dalla sincerità sconcertante. Antonia, condivideva con me l’amore per l’Appennino, dove lei era nata in un paesino della Val Parma . Molto legata a Padre Vittorio, già superiore del convento della Annunziata, si recava spesso al Regio con lui per assistere alle opere preferite. Aveva un animo molto delicato».