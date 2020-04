«Un day hospital per liberare letti al Maggiore»

LUCA PELAGATTI

Le rivoluzioni si possono fare anche in fretta. E per cambiare tutto, quando ci sono la motivazione e le capacità, possono bastare poche ore. Lo dimostra quanto è accaduto al Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di via Emilia Ovest dove, nel breve lasso di tempo, compreso tra un giovedì sera e la domenica successiva ogni cosa è stata trasformata. Creando lo spazio che serviva per affrontare l'emergenza. «Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. E fieri di come lo abbiamo fatto - afferma l'amministratore delegato del centro, Guido Dalla Rosa Prati. - In pochissime ore abbiamo ripensato il 70% dello spazio della nostra struttura riconvertendolo, di fatto, in un day hospital oncologico».

Una scelta obbligata in questo periodo di emergenza: al Maggiore serviva spazio per ricoverare i pazienti Covid e, dettaglio non da sottovalutare, occorreva proteggere i pazienti oncologici, per forza di cose deboli, da un possibile contagio. Ed ecco quindi il trasloco al Dalla Rosa Prati. «I pazienti ora, invece che andare al Maggiore, vengono qui nel centro dove trovano comunque tutte le strutture che conoscono e di cui hanno bisogno: ambulatori prelievi, quelli di visita, poltrone e letti per le terapie e l’ambulatorio per le sperimentazioni cliniche. Tutto quello che era al Cattani è stato portato qui». Un vero trasloco che ha praticamente fornito al Maggiore una sessantina di letti in più mentre la normale attività del Dalla Rosa Prati è stata congelata per il supporto al day hospital.

«Per una maggiore sicurezza abbiamo anche attrezzato uno spazio di triage esterno. Ai pazienti prima di entrare vengono controllati temperatura e saturazione e monitorati da un medico e due infermieri», prosegue l'amministratore delegato che ringrazia tutti coloro che hanno permesso questa riconversione. «Ovviamente il primo ringraziamento va all'azienda ospedaliera che ci ha scelti per questa collaborazione. Poi devo sottolineare la vigile collaborazione del direttore sanitario, Maurizio Falzoi. Ma nello stesso modo tutto il personale medico e chi lavora ne centro. Perché hanno accettato questa sfida e con il loro impegno l'hanno resa possibile».

Una sfida che, anche se si spera che l'emergenza possa ridursi a breve, non finirà. «Abbiamo dovuto bloccare tutte le attività non di emergenza del nostro centro che fa parte del gruppo GHC - Ma a breve dovremo riprendere le visite e le attività. Per questo stiamo valutando di ampliarci usando strutture provvisorie negli spazi che abbiamo a disposizione». Ma questo è quello potrà succedere nel prossimo futuro. Adesso si deve pensare ai pazienti del day hospital e alla loro salute. «Operiamo dalle 7 di mattina sino alle 20.30. E poi per ore, a porte chiuse, proseguiamo per sanificare tutto. E grazie al nostro personale anche questo è un piccolo miracolo che si ripete da quella domenica in cui abbiamo rivoluzionato tutto».